Emberi jogi kérdés az anyanyelven íródott tankönyvek kiadása

Az elmúlt hetekben éles vitákat váltott ki az, hogy az oktatási hivatal elektronikus rendszerébe nem kerültek be a 8. osztályosok számára jövő tanévre rendelhető magyar nyelvű tankönyvek. A jelenlegi szabályozások értelmében az intézmények március 17-ig nyújthatták be az igényeket. Ezt több esetben nem tudták megtenni. A kérdésben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség több levélváltást bonyolított le, mind az állami, mind pedig a megyei tanüggyel, viszont megnyugtató választ a probléma megoldására ez idáig nem kaptak – emlékeztet a karpat.in.ua.

A portálon közzétett videós összeállításból kiderül, hogy az iskolák a biztonság kedvéért rendeltek néhány ukrán nyelvű tankönyvet is. Csernicskó István nyelvész-professzor a TV21 Ungvár megkeresésére elmondta:

Ukrajna adófizető állampolgáraiként jogunk van ahhoz, hogy anyanyelvünkön tanuljunk, és ehhez anyanyelvünkön íródott tankönyvek is rendelkezésre álljanak. Ez nyelvi, emberi jogi, illetve kisebbségi kérdés.

Csernicskó István kiemelte, hogy az ukrán államnak is sokkal hasznosabb, ha a gyerekek anyanyelvi tankönyvekből tanulhatnak, mivel ukránul is jól beszélő, szakmájukat és a tudományterületeket is magas szinten ismerő fiatalokat képezhetünk. Ellenben, ha olyan nyelven íródik a tankönyv, amit a gyerek nem, vagy csak részben ért meg, nem a nyelvtudásukat javítja, hanem a tantárgyak ismeretének elsajátítási szintjét csökkenti.

Kárpátalja.ma