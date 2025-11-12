Az iskolások többsége oroszul beszél Kijevben

Ukrajna fővárosában a tanárok közel negyede (24%) oroszul beszél a tanórákon, míg az órák közötti időben 40%-uk használja az orosz nyelvet. Ugyanez a mutató megdöbbentő értéket mutat diákjaik körében: a szünetekben 82%-uk, az órákon 66%-uk beszél oroszul. Az Ukrán Oktatásminőségi Szolgálat és a nyelvi ombudsman által végzett felmérés adatairól a tv24.ua számolt be.

Az adatokból az is kiderül, hogy a fővárosi iskolásoknak csak 18%-a jelezte, hogy kizárólag az ukránt használja a hétköznapokban. Szerhij Szirotenko, az Államnyelvvédelmi Biztos titkárságának helyettes vezetője ennek kapcsán kijelentette, hogy Kijev az ország leginkább eloroszosodott régiói közé sorolható. Az ukrán nyelv használatának szempontjából a főváros minden mutatója rosszabb az országos átlagnál.

„A fiatalabb generáció tagjai még a szüleiknél is gyakrabban használják az oroszt. Ez az agresszor ország komoly befolyásának jele. Az internet és a közösségi oldalak által Oroszország jelentősen befolyásolja gyermekeink gondolkodását és a nyelvi szokások kialakulását”

– tette hozzá Szirotenko.

A hírportál megjegyzi, hogy az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium jelentése szerint az ukrán fiatalok évről évre jobb eredményeket mutatnak fel az ukrán nyelvtudás terén. Az Ukrinform cikke ugyanakkor arról számol be, hogy csökken a mindennapokban az államnyelvet használók száma.

A felmérés készítői arrra is kíváncsiak voltak, a beszélők szerint mely tényezők akadályozzák leginkább az ukrán nyelvű kommunikációt. A válaszok a következőképpen alakultak:

az internetes tartalmak nyelve (a szülők 35%-a szerint);

az otthoni orosz kommunikáció (a szülők 30%-a, a tanárok 81%-a, a diákok 49%-a szerint);

az ukrán nyelv elégtelen szintű ismerete (a tanárok 24%-a, a diákok 33%-a szerint);

az iskolán kívüli orosz kommunikáció (a szülők 38%-a szerint);

az ukrán nyelvű környezet hiánya (a tanárok 10%-a, a diákok 39%-a szerint);

az ukrán nyelvvel szembeni előítéletes hozzáállás (a diákok 22%-a szerint).

Olena Ivanovszka, az államnyelv védelméért felelős biztos októberben felszólította az ukrán parlamentet, hogy haladéktalanul fogadja el a 14120. számú törvénytervezetet. Ez előírná az orosz nyelv kizárását a különleges védelmet igénylő nyelvek listájáról.

