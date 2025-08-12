Folytathatják tanulmányaikat a külföldön tartózkodó gyermekek
Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium bejelentette, hogy az új tanévtől azok a gyerekek is folytathatják tanulmányaikat az ukrán oktatási rendszerben, akik ideiglenesen külföldön élnek – tudatta a pmg.ua internetes hírportál.
Ehhez több lehetőség is rendelkezésre áll: távoktatás, magántanulói (családi) forma és egyéni vizsgázás (externátus).
Különleges lehetőség lesz olyan órákon részt venni, amelyek ukrán tanulmányokat is tartalmaznak, azoknak a diákoknak, akik külföldi iskolába járnak, de szeretnék megőrizni a kapcsolatot az ukrán tananyaggal.
Fontos: teljes ukrán távoktatási program és egyidejű személyes részvétel külföldi iskolában nem engedélyezett.
Mit tanulnak a kiegészítő képzésen?
Az órák csak azokat a tantárgyakat érintik, amelyek nincsenek benne a külföldi iskola tantervében. A tantárgyakat a minisztérium módosított tantervei alapján tanítják, ezek többek között:
- ukrán nyelv
- ukrán irodalom
- Ukrajna történelme
- földrajz
Az órarend rugalmas, hogy ne ütközzön a külföldi iskolai órákkal.
Hogyan történik az értékelés?
Más tantárgyak esetében az értékelést a külföldi iskola hivatalos ajánlásai alapján veszik figyelembe.
A tanárok teljes tananyagot kapnak, és modern módszertani képzésben részesülnek. Az ilyen osztályokban való tanítás külön óraterhelésnek minősül, és az oktatási szubvenció fedezi a költségeit.