Folytathatják tanulmányaikat a külföldön tartózkodó gyermekek

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium bejelentette, hogy az új tanévtől azok a gyerekek is folytathatják tanulmányaikat az ukrán oktatási rendszerben, akik ideiglenesen külföldön élnek – tudatta a pmg.ua internetes hírportál.

Ehhez több lehetőség is rendelkezésre áll: távoktatás, magántanulói (családi) forma és egyéni vizsgázás (externátus).

Különleges lehetőség lesz olyan órákon részt venni, amelyek ukrán tanulmányokat is tartalmaznak, azoknak a diákoknak, akik külföldi iskolába járnak, de szeretnék megőrizni a kapcsolatot az ukrán tananyaggal.

Fontos: teljes ukrán távoktatási program és egyidejű személyes részvétel külföldi iskolában nem engedélyezett.

Mit tanulnak a kiegészítő képzésen?

Az órák csak azokat a tantárgyakat érintik, amelyek nincsenek benne a külföldi iskola tantervében. A tantárgyakat a minisztérium módosított tantervei alapján tanítják, ezek többek között:

ukrán nyelv

ukrán irodalom

Ukrajna történelme

földrajz

Az órarend rugalmas, hogy ne ütközzön a külföldi iskolai órákkal.

Hogyan történik az értékelés?

Más tantárgyak esetében az értékelést a külföldi iskola hivatalos ajánlásai alapján veszik figyelembe.

A tanárok teljes tananyagot kapnak, és modern módszertani képzésben részesülnek. Az ilyen osztályokban való tanítás külön óraterhelésnek minősül, és az oktatási szubvenció fedezi a költségeit.

Kárpátalja.ma