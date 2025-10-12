A „GENIUS” természettudományos tehetséggondozó programjairól

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2025. október 10–12. között folytatódott a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvége a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

A tehetséggondozó program célja a Magyarországon megrendezésre kerülő Herman Ottó biológia versenyre való felkészítés, valamint a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítse, bővítése. A 20 tehetséggel a második hétvége folyamán 14 szakképzett pedagógus foglalkozott. A fiatalok 13 különböző intézményből érkeztek.

A második hétvége során a diákok kémia, biológia és földrajz témakörökben bővíthették ismereteiket. A szakmai foglalkozások keretében Herman Ottó életéről és munkásságáról, ökológiai alapfogalmakról, valamint a Kárpát-medence növénytársulásairól tanultak, a kémiában az oldatok, kémiai kötések és szervetlen vegyületek világát fedezték fel, földrajzból pedig a távoli kontinensek természet- és társadalomföldrajzát, valamint Európa földrajzi jellemzőit ismerték meg. A programban helyet kapott terepi gyakorlat a nagyberegi botanikus kertben, laborfoglalkozás, illetve kiselőadás-készítés is. A hétvége vasárnap felmérőkkel zárult, az estéket pedig közösségi programok, filmvetítések és társasjátékok tették színesebbé.

A program ötletgazdája és szakmai felelőse dr. Kohut Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a tehetséggondozás és a természettudományi ismeretek népszerűsítésén. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (a II. RF KMF Földrajz és Turizmus Tanszék) főiskolai tanárok segítik. A programban további oktatók is részt vettek: Biológia – Szanyi P. Lívia, Takács Gabriella, Kolozsvári István, Kopor Zoltán, Molnár Attila. Kémia – Csernicskó Jána, Farkas Viktória. Földrajz – Gergely Lívia, Vass Edina, akik valamennyien a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai.

A harmadik biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvégére 2026. február 6–8. között kerül sor.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója