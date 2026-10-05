Módszertani képzés matematika tanárok számára Beregszászban

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata által szervezett, Peer Instruction – az egymástól tanulás technológiája című tudományos-gyakorlati módszertani rendezvénysorozat harmadik állomására szeptember 29-én került sor. Ezúttal a matematikaoktatás került a középpontba: a Peer Instruction a gyakorlatban – Próbáld ki az egymástól tanulás módszerét matematikaórán! című szemináriumon 20 matematika szakos pedagógus vett részt Kárpátalja magyar tannyelvű oktatási intézményeiből.

A rendezvény célja az volt, hogy a pedagógusok az elméleti ismeretek mellett konkrét, a matematikaórákon is alkalmazható gyakorlati példákon keresztül ismerjék meg a Peer Instruction módszerének lehetőségeit. A módszer középpontjában a tanulók aktív részvétele, az önálló gondolkodás, a vélemények megfogalmazása és ütköztetése, valamint az egymástól való tanulás áll. A tanulók először önállóan gondolkodnak egy feladaton vagy kérdésen, majd párban vagy kisebb csoportban megosztják egymással gondolataikat, érveiket, és szükség esetén felülvizsgálják korábbi válaszukat. A matematikaoktatásban ez különösen fontos lehet, hiszen a helyes megoldás mellett maga a gondolkodási folyamat és az ahhoz vezető út is értékes tanulási lehetőséget kínál.

A szakmai programot Popovics Elza, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának matematika-módszerésze nyitotta meg Peer Instruction – Módszer a matematikában című előadásával. Bevezetőjében a módszer alapelveit és a matematikaórán való alkalmazásának lehetőségeit mutatta be, különös figyelmet fordítva arra, hogyan válhat a tanuló a tanítási-tanulási folyamat aktív résztvevőjévé.

A program egyik központi előadását Papp Gabriella, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének adjunktusa tartotta A tanulók gondolkodásának vizualizációja: Miért érdemes alkalmazni a Peer Instruction módszerét? címmel. Előadásában arra irányította a figyelmet, hogy a tanulói gondolkodás láthatóvá tétele fontos segítséget jelenthet a pedagógus számára a tanulási folyamat követésében. A különböző válaszok és gondolatmenetek megismerése lehetőséget teremt arra is, hogy a tanár ne csupán a végső eredményt, hanem a megoldáshoz vezető gondolkodási folyamatot is értékelje.

A szakmai program következő előadója Palinszky Alexandra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének tanszékvezető-helyettese és oktatója volt, aki A Peer Instruction tervezése és megvalósítása matematikaórán címmel tartott előadást. A résztvevők betekintést kaptak abba, hogyan építhető be tudatosan a módszer egy matematikaóra szerkezetébe, milyen kérdések és feladatok alkalmasak a tanulók gondolkodásának ösztönzésére, valamint milyen pedagógusi szerepet kíván meg az egymástól tanulásra épülő tanórai munka.

A rendezvény gyakorlati részében dr. Jakab Enikő, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének adjunktusa A hibás válasz ereje: Peer Instruction a matematikaórán című foglalkozás keretében mutatta be a módszer gyakorlati alkalmazását. A foglalkozás egyik fontos üzenete az volt, hogy egy hibás válasz nem feltétlenül kudarcot jelent, hanem megfelelő pedagógiai helyzetben a további gondolkodás, az érvelés és a közös problémamegoldás kiindulópontjává válhat. A résztvevők olyan helyzeteket ismerhettek meg, amelyekben a tanulók egymás gondolatmeneteire reagálva, azokkal vitatkozva vagy azokat továbbgondolva juthatnak közelebb a matematikai fogalmak mélyebb megértéséhez.

A szakmai nap végén Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője összegezte a rendezvény tapasztalatait. Kiemelte, hogy a Peer Instruction alkalmazása nem csupán egy újabb módszertani eszköz megismerését jelenti, hanem olyan szemléletet is, amely a tanulók gondolkodását, aktivitását és együttműködését helyezi a tanítás középpontjába. A matematikaórákon különösen fontos szerepet kaphat a kérdezés, az érvelés, a különböző megoldási utak összevetése és annak felismerése, hogy a tanulásban a hibák és a bizonytalanságok is értékes gondolkodási lehetőséget teremthetnek.

A szeptember 29-i matematika-szeminárium is azt bizonyította, hogy a Peer Instruction különböző tantárgyak és korosztályok oktatásában egyaránt kínálhat új módszertani lehetőségeket. A rendezvénysorozat a következő időszakban további tantárgyi és pedagógiai területekkel folytatódik, továbbra is arra törekedve, hogy a kárpátaljai magyar pedagógusok számára korszerű, gyakorlatban is alkalmazható szakmai és módszertani ismereteket, valamint egymástól való tanulási lehetőséget biztosítson.

Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet, Beregszászi Tagozat

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