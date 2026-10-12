Rákóczi öröksége az irodalomórán

A magyar nyelv és irodalom szakos tanárok számára szervezett módszertani szemináriummal folytatódott a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának Peer Instruction (az egymástól tanulás technológiája) című tudományos-módszertani rendezvénysorozata.

Az újabb szakmai találkozóra október 9-én került sor Beregszászban Rákóczi 360° – A Peer Instruction módszerének alkalmazása a kárpátaljai irodalomoktatásban címmel, a Rákóczi 350 emlékév jegyében.

A rendezvény résztvevőit Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője köszöntötte. Megnyitójában ismertette a szakmai nap célkitűzéseit, és kiemelte a Peer Instruction szerepét a tanulók önálló gondolkodásának, véleményalkotásának és érvelési készségének fejlesztésében, valamint Rákóczi Ferenc örökségének korszerű, élményszerű közvetítésében.

A módszertani program nyitányaként a résztvevők Szverenkó István, a Beregrákosi Művészeti Iskola és a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola tanárának tárogatójátékát hallgathatták meg. A kuruc nóták méltó és hangulatos felvezetést adtak a Rákóczi-örökséghez kapcsolódó szakmai programnak.

Az előadások sorát Csordás László, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszékének docense nyitotta meg. Rákóczi-hagyomány és magánmitológia a kortárs kárpátaljai magyar irodalomban című előadásában a Rákóczi-hagyomány megjelenését vizsgálta a kortárs kárpátaljai magyar irodalomban. Kiemelten foglalkozott Vári Fábián László költészetével, majd Marcsák Gergely Gérecz Attila-díjas költő és verséneklő munkásságán keresztül mutatta be a történelmi emlékezet, a szülőföldhöz való kötődés és az identitás kérdéseit.

Ezt követően Gál Adél, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszékének docense tartott előadást Rákóczi öröksége – történelmi kultusz és pedagógiai lehetőségek címmel. A résztvevők megismerhették a kárpátaljai Rákóczi-kultusz sajátosságait, a fejedelem és Zrínyi Ilona történelmi szerepét, valamint több, az irodalomórán is alkalmazható interaktív feladatot, köztük a Kincsesláda és a Rákóczi Facebook-profilja című módszertani megoldásokat.

Az elméleti előadásokat követően Dancs Katalin, a Jánosi Középiskola magyartanára mutatta be A Rákóczi fejedelem alakjának élményalapú feldolgozása az irodalomórán. Irodalmi szabadulószoba a 7. osztályban című jó gyakorlatát. A résztvevők egy Rákóczihoz kapcsolódó irodalmi szabadulószobát is kipróbálhattak, amely az irodalmi és történelmi ismeretek alkalmazását a problémamegoldással, az együttműködéssel és a kreatív gondolkodással ötvözte.

A szakmai nap zárásaként Kudlotyák Krisztina, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképző Intézetének tanára vezette a Történelmi alakból irodalmi emlékezet című módszertani foglalkozást. Ennek középpontjában Rákóczi irodalmi értelmezése, valamint a fejedelem alakjának a történelmi, kulturális és irodalmi emlékezetben betöltött szerepe állt. Az interaktív feladatok révén a pedagógusok saját asszociációikon és értelmezéseiken keresztül vizsgálták, miként válhat egy történelmi személyiség a közösségi és kulturális emlékezet élő részévé.

A szakmai nap jól példázta, hogy a Peer Instruction az irodalomoktatásban is hatékonyan alkalmazható: a Rákóczi-hagyomány feldolgozása egyszerre teremthet lehetőséget az önálló gondolkodásra, a közös értelmezésre, az együttműködésre és a történelmi-kulturális örökség élményszerű továbbadására.

Kárpátajai Pedagógus-továbbképző Intézet

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