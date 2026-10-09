Jövőre fejeződhet be az Iloncai Oktatási Klaszter főépületének felújítása

A beruházás részeként az iskola épületét korszerűsítik, sportpályát alakítanak ki, az óvodában pedig már elkészült a gyermekek új játszótere – közölte Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője.

Az iloncai középiskola főépületén már kicserélték a tetőt és az ablakokat, jelenleg a belső terek felújításán, valamint a homlokzat hőszigetelésén dolgoznak. A harmadik emelet rekonstrukciója befejeződött, a tantermeket korszerű bútorokkal és multimédiás eszközökkel szerelték fel.

Az intézmény területén elkészült a műfüves labdarúgópálya is. Jelenleg a világítás kiépítése, a futópályák és további sportpályák kialakítása, valamint a parkoló és a környező terület rendezése zajlik. Ezt a munkarészt az év végéig szeretnék befejezni, a gyermekek pedig a tervek szerint már novemberben megkezdhetik a pálya használatát.

Az iloncai óvodában már elkészült az új játszótér is. Mikita tájékoztatása szerint a beruházás a tervezett ütemben halad, a teljes oktatási klaszter fejlesztését pedig 2027-ben fejeznék be.

Kárpátalja.ma

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