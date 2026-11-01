Kárpátaljai diák lett Ukrajna legjobb fiatal kémikusa
Újabb rangos elismerést szerzett a kárpátaljai Roman Kozak, aki a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián elért aranyérme után ezúttal országos versenyen bizonyított.
Az Ökörmezői kistérséghez tartozó Tarfalui Líceum 11. osztályos tanulója elnyerte a 2026-os Kémiai Győztesek Kupáját. A verseny két fordulóból – elméleti és gyakorlati feladatokból – állt, amelyek összesített eredménye alapján Roman Kozak szerezte meg a legtöbb pontot.
A Kijevben megrendezett megmérettetésen Ukrajna legjobb, 9–11. osztályos fiatal kémikusai vettek részt. Kozak a 11. osztályos diákok kategóriájában indult.
Kapcsolódó:
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →