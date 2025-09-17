Kárpátaljai tanintézmény Ukrajna 200 legjobb iskolája között
Egy kárpátaljai oktatási intézmény, a Huszti 1. Számú Ivan Magula Líceum bekerült Ukrajna 200 legjobb iskolájának rangsorába a 2025-ös nemzeti multiteszt (NMT) eredményei alapján.
Az iskola az 51. helyet szerezte meg.
A 2025-ös NMT négy tantárgyból állt: kötelező volt az ukrán nyelv, a matematika és Ukrajna történelme, míg a negyedik tárgyat a jelentkezők szabadon választhatták ki.
Az rangsor összeállításánál figyelembe vették a pontszámokat, a diákok és a tesztek arányát, valamint, hogy hányan írták meg sikeresen a multitesztet.
A rangsorban az első helyet egy kijevi líceum szerezte meg.
A zaholovok.com.ua nyomán.