Késes fenyegetés egy munkácsi líceumban
Bejelentés érkezett február 19-én reggel a 102-es segélyvonalra egy munkácsi líceum vezetőségétől, miszerint egy diák agresszívan viselkedett és más diákokat fenyegetett egy késhez hasonló tárggyal.
A helyszínre azonnal kiérkezett a rendőrség és a fiatalkorúak védelmével foglalkozó egység. A hatóságok a líceum területén elfogták a diákot, és elkobozták a fenyegetésre használt házi készítésű kést.
A további vizsgálat során a rendőrök a fiatalkorú mobiltelefonjában destruktív tartalmú üzeneteket találtak, amelyek más diákoknak tett fizikai fenyegetéseket is tartalmaztak.
Jelenleg a rendőrség összehangoltan hallgatja meg az összes szemtanút és érintettet. A 17 éves fiatalt a kerületi rendőrkapitányságra szállították.
Az ügyben folyik a nyomozás.