Késes fenyegetés egy munkácsi líceumban

Bejelentés érkezett február 19-én reggel a 102-es segélyvonalra egy munkácsi líceum vezetőségétől, miszerint egy diák agresszívan viselkedett és más diákokat fenyegetett egy késhez hasonló tárggyal.

A helyszínre azonnal kiérkezett a rendőrség és a fiatalkorúak védelmével foglalkozó egység. A hatóságok a líceum területén elfogták a diákot, és elkobozták a fenyegetésre használt házi készítésű kést.

A további vizsgálat során a rendőrök a fiatalkorú mobiltelefonjában destruktív tartalmú üzeneteket találtak, amelyek más diákoknak tett fizikai fenyegetéseket is tartalmaztak.

Jelenleg a rendőrség összehangoltan hallgatja meg az összes szemtanút és érintettet. A 17 éves fiatalt a kerületi rendőrkapitányságra szállították.

Az ügyben folyik a nyomozás.

Kárpátalja.ma