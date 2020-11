Kohut Attila laudációja

Kohut Attila a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gazdasági rektorhelyettese, kiváló szakember, aki mindennapjaiban a beregszászi főiskola fejlődésén munkálkodik.

1961. április 1-én született Ungváron értelmiségi családban. Iskolai tanulmányait az Ungvári 10. Sz. Középiskolában végezte, majd az Ungvári Állami Egyetemen folytatta fizika szakon. A tanári pályafutását a Nevetlenfalvi iskolában fizikatanáraként kezdte. 1986-tól az Ungvári Állami Egyetemen tudományos munkatársként, majd mérnökeként dolgozott az egyetem innovációs kísérleti részlegén. 1992-től a Nagydobronyi Középiskolában tanított, majd 1995-2001 között az iskola igazgatóhelyettese volt. 1998-ban Ukrajna kiváló oktatója kitüntetésben részesült. 2001-től a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákkollégiumának igazgatója, 2016-tól gazdasági ügyekért felelős rektorhelyettese.

Munkájával nagyban hozzájárult a Rákóczi-főiskola fejlődéséhez. Felügyeletével számos fejlesztés valósult meg. Megépült és hivatalosan is átadásra került a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete és annak Kollégiuma, az Egészségügyi- és Sport Centrum, az Egán Ede Szakképzési Centrum nagydobronyi képzési központja, a beregszászi főiskola főépületének bővítése, a belső udvar beépítése, ahol kialakításra került az átrium, két könyvtár, informatikai és más szaktantermek, megvalósult az intézmény akadálymentesítése. Az ő koordinálásával zajlik továbbá Kárpátalja számos településén is intézményi infrastrukturális fejlesztés: Lipovecen kialakításra került egy magashegyi kutatóközpont és terepgyakorlati helyszín, Péterfalván elkészült az Egán Ede Szakképzési Centrum péterfalvai képzési központja, folyamatban van a beregszászi képzési központ kialakítása is. Nagydobronyban a megvásárolt Erdészházban gyakorlati helyszín, erdei iskolát alakítanak ki. Beregardóban az egykori Perényi kastély felújításával, kialakították a „Tulipán Tanoda” Magyar Népművészeti Iskola központját. Szerednyén felújították a Butler kastélyt, amely a turisztikai tanszék gyakorló helye lesz.

Az építkezéseket és felújításokat Kohut Attila minden helyszínen felügyeli, az elvégzett munkákat személyesen ellenőrzi. Precíz, pontos munkájának, köszönhetően sikerült üzembe helyeztetni az objektumokat, számos kihívást leküzdve a helyi eljárási rend során. Kohut Attila munkájával nemcsak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fejlődéséhez járul hozzá, hanem ezzel több száz kárpátaljai magyar fiatal boldogulását is lehetővé teszi szülőföldünkön, Kárpátalján, teret nyújt számos kárpátaljai magyar szervezet programjának, melyen évente több ezer fiatal vesz részt.

Alapvető jellemzői a következetesség, az igényesség, a pontosság, a segítőkészség. Kollégáival jó kapcsolata van. Nagy empátiával rendelkezik, mind szakmailag, mind a magánéletben számíthatnak segítségére. Azonnal intézkedik, ha bármilyen probléma jelentkezik, és műszaki hozzáértésének köszönhetően, mindig meg is oldja azt. Mindenki tiszteli magas szintű szakmai tudásáért.