Korlátoznák a mobiltelefonok használatát az ukrajnai iskolákban

Ukrajnában új szabályokat dolgoznának ki az iskolai mobiltelefonok és egyéb digitáliseszközök használatára. A kérdésről a parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságában is zajlik a munka, miközben a képviselők a finn gyakorlatot is vizsgálják.

Natalija Pipa parlamenti képviselő szerint egyes iskolák saját szabályzatukban határozhatnák meg, miként használhatják a diákok a telefonokat. Egyes intézményekben például a tanítás kezdetén begyűjtik a készülékeket, máshol a telefonok a tanulók táskájában maradnak, és csak szükség esetén használhatók.

A parlament kutatószolgálata szeptemberben külön elemzést készített arról, hogyan szabályozzák a digitális eszközök használatát az Európai Unió egyes tagállamaiban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban.

A kérdés Ukrajnában korábban már törvényjavaslat formájában is megjelent, mely szerint a tanórák alatt megtiltanák a telefonok, táblagépek és okosórák használatát, kivéve oktatási vagy egészségügyi szükség esetén. A parlament oktatási bizottsága azonban júliusban azt javasolta, hogy a tervezetet dolgozzák át, és átfogóbb megközelítést alakítsanak ki a digitális eszközök használatának szabályozására.

A kezdeményezés hátterében a gyermekek biztonsága is áll. A Dignity Online és a Sense Research adatai szerint az ukrán tinédzserek 54 százaléka találkozott kiberbullyinggal az elmúlt évben, 14 százalékuk pedig online szexuális erőszakkal vagy kizsákmányolással.

A felmérés szerint a gyermekek 74 százaléka háborús erőszakot ábrázoló tartalmakkal, 36 százalékuk önsértéssel kapcsolatos anyagokkal, 24 százalékuk pedig pornográf tartalmakkal is találkozott.

Nyitókép: Magnific

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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