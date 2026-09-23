Korlátoznák a mobiltelefonok használatát az ukrajnai iskolákban
Ukrajnában új szabályokat dolgoznának ki az iskolai mobiltelefonok és egyéb digitáliseszközök használatára. A kérdésről a parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságában is zajlik a munka, miközben a képviselők a finn gyakorlatot is vizsgálják.
Natalija Pipa parlamenti képviselő szerint egyes iskolák saját szabályzatukban határozhatnák meg, miként használhatják a diákok a telefonokat. Egyes intézményekben például a tanítás kezdetén begyűjtik a készülékeket, máshol a telefonok a tanulók táskájában maradnak, és csak szükség esetén használhatók.
A parlament kutatószolgálata szeptemberben külön elemzést készített arról, hogyan szabályozzák a digitális eszközök használatát az Európai Unió egyes tagállamaiban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban.
A kérdés Ukrajnában korábban már törvényjavaslat formájában is megjelent, mely szerint a tanórák alatt megtiltanák a telefonok, táblagépek és okosórák használatát, kivéve oktatási vagy egészségügyi szükség esetén. A parlament oktatási bizottsága azonban júliusban azt javasolta, hogy a tervezetet dolgozzák át, és átfogóbb megközelítést alakítsanak ki a digitális eszközök használatának szabályozására.
A kezdeményezés hátterében a gyermekek biztonsága is áll. A Dignity Online és a Sense Research adatai szerint az ukrán tinédzserek 54 százaléka találkozott kiberbullyinggal az elmúlt évben, 14 százalékuk pedig online szexuális erőszakkal vagy kizsákmányolással.
A felmérés szerint a gyermekek 74 százaléka háborús erőszakot ábrázoló tartalmakkal, 36 százalékuk önsértéssel kapcsolatos anyagokkal, 24 százalékuk pedig pornográf tartalmakkal is találkozott.
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