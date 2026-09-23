Kárpátaljai iskolákban vizsgálták a magyar nyelvű oktatás feltételeit

Mondik Márta Oktatás

Tizenegy kárpátaljai oktatási intézményt kerestek fel közös monitoringlátogatás keretében Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa szeptember 22-én. A látogatások középpontjában a magyar nyelvű oktatás feltételei és a nemzeti közösségekhez tartozó gyermekek jogainak biztosítása állt.

Lubinec közlése szerint a munkában egyszerre három monitoringcsoport vett részt. Az ő csoportja a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskolát és a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumot kereste fel. A két intézményben összesen 815 diák tanul magyar nyelven, miközben az ukrán és az angol nyelvet is oktatják.

A monitoringcsoportok azt vizsgálták, milyen körülmények között zajlik az oktatás, hogyan szervezik meg a tanítási folyamatot, valamint miként biztosítják a gyermekek magyar nyelvű tanuláshoz való jogát. A látogatások során az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és diákokkal is beszéltek.

A másik két csoport további kilenc oktatási intézményt keresett fel, többek között Fornos, Tiszabökény, Tiszakeresztúr, Nagyszőlős, Csap, Nagydobrony, Bátyú és Gut településeken.

Lubinec szerint a látogatások során azt is megvizsgálták, hogyan érvényesül egymás mellett a gyermekek anyanyelven történő oktatáshoz való joga és az államnyelv ismeretének követelménye. A meglátogatott intézményekben ukránul oktatják többek között az ukrán nyelvet és irodalmat, Ukrajna történelmét, valamint Ukrajna védelmét.

A monitoringnap végén Ukrajna, Magyarország és az Európa Tanács képviselői háromoldalú egyeztetést tartottak Bergszászban. Megvitatták a látogatások tapasztalatait, a kárpátaljai magyar közösség jogainak biztosítását és a további együttműködés lehetőségeit.

Kapcsolódó: Beregszászban találkozott az ukrán és a magyar ombudsman

Lubinec következő lépésként közös magyarországi monitoringlátogatást javasolt az ukrán közösség jogainak vizsgálatára.

Nyitókép: Dmitro Lubinec Telegram-oldala

Kárpátalja.ma

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