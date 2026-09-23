Kárpátaljai iskolákban vizsgálták a magyar nyelvű oktatás feltételeit

Tizenegy kárpátaljai oktatási intézményt kerestek fel közös monitoringlátogatás keretében Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa szeptember 22-én. A látogatások középpontjában a magyar nyelvű oktatás feltételei és a nemzeti közösségekhez tartozó gyermekek jogainak biztosítása állt.

Lubinec közlése szerint a munkában egyszerre három monitoringcsoport vett részt. Az ő csoportja a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskolát és a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumot kereste fel. A két intézményben összesen 815 diák tanul magyar nyelven, miközben az ukrán és az angol nyelvet is oktatják.

A monitoringcsoportok azt vizsgálták, milyen körülmények között zajlik az oktatás, hogyan szervezik meg a tanítási folyamatot, valamint miként biztosítják a gyermekek magyar nyelvű tanuláshoz való jogát. A látogatások során az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és diákokkal is beszéltek.

A másik két csoport további kilenc oktatási intézményt keresett fel, többek között Fornos, Tiszabökény, Tiszakeresztúr, Nagyszőlős, Csap, Nagydobrony, Bátyú és Gut településeken.

Lubinec szerint a látogatások során azt is megvizsgálták, hogyan érvényesül egymás mellett a gyermekek anyanyelven történő oktatáshoz való joga és az államnyelv ismeretének követelménye. A meglátogatott intézményekben ukránul oktatják többek között az ukrán nyelvet és irodalmat, Ukrajna történelmét, valamint Ukrajna védelmét.

A monitoringnap végén Ukrajna, Magyarország és az Európa Tanács képviselői háromoldalú egyeztetést tartottak Bergszászban. Megvitatták a látogatások tapasztalatait, a kárpátaljai magyar közösség jogainak biztosítását és a további együttműködés lehetőségeit.

Lubinec következő lépésként közös magyarországi monitoringlátogatást javasolt az ukrán közösség jogainak vizsgálatára.

Nyitókép: Dmitro Lubinec Telegram-oldala

Kárpátalja.ma

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