Megállapodás született Grönland ügyében

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá a sarkvidéki sziget biztonságáról. A kedden New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján létrejött egyezményt Donald Trump amerikai elnök, Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Jens-Frederik Nielsen, a Dániához tartozó autonóm sziget vezetője írta alá.

A megállapodás nem teljesíti Trump azon korábbi követelését, hogy az Egyesült Államok vegye fel Grönlandot külső területei közé, hogy ezzel megakadályozza Oroszország és Kína növekvő jelenlétét az Északi-sarkvidéken, azonban lehetővé teszi az amerikai katonai jelenlét ottani kiterjesztését.

A megállapodást az Európai Uniós intézmények vezetői is üdvözölték.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodás rávilágít a régió stratégiai jelentőségére és a térséget jellemző kihívások nagyságrendjére.

„Olyan kihívások ezek, amelyekkel közösen nézünk majd szembe” – fogalmazott az uniós bizottság elnöke.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a megállapodás az arktiszi és észak-atlanti térség biztonságának megerősítését szolgálja. Bejegyzésében úgy fogalmazott,

a megállapodás a transzatlanti együttműködés és az Arktisz térségének biztonsága szempontjából is előremutató lépés, mely a szuverenitás, a területi integritás és a grönlandi nép önrendelkezési joga iránti tiszteleten alapul.

Kiemelte: az EU kész arra, hogy továbbra is szorosan együttműködjön Grönlanddal, Dániával és transzatlanti partnereivel egy békés, biztonságos és virágzó Arktisz megteremtése érdekében.

Az MTI cikke nyomán

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