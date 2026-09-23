Beregszászban találkozott az ukrán és a magyar ombudsman

Beregszász adott otthont Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa kétoldalú egyeztetésének szeptember 22-én. Babják Zoltán polgármester közlése szerint a találkozóra a független Ukrajna történetében első alkalommal került sor a városban.

A hivatalos látogatás keretében a vendégek felkeresték a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumot, ahol pedagógusokkal és diákokkal találkoztak. A program során az intézmény ukrán és magyar nyelvű környezetét is megismerhették.

Ezt követően a Hősök terén rótták le kegyeletüket az elesett ukrán védők emléke előtt. A résztvevők közös imával, néma főhajtással és koszorúk elhelyezésével tisztelegtek az áldozatok előtt.

A látogatás zárásaként a Beregszászi Városi Tanácsnál Ukrajna, Magyarország és az Európa Tanács képviselői háromoldalú egyeztetésen vettek részt.

Babják Zoltán szerint a találkozó különös jelentőséggel bír Beregszász számára, amelyben különböző nemzetiségek, nyelvek és kultúrák élnek egymás mellett. A polgármester hangsúlyozta a párbeszéd és az együttműködés fontosságát.

Kárpátalja.ma

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