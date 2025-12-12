Duna-díjat kapott Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke

A Budapest Music Centerben tíz kategóriában adták át a közmédia legrangosabb szakmai díjait december 11-én – közölte az MTI.

A Duna Médiaszolgáltató által alapított díjak célja elismerni mindazokat, akik kimagasló értéket képviselő munkájukkal tevékenyen hozzájárulnak ahhoz, hogy a közmédia betöltse nemzeti és kulturális küldetését.

A külhoni magyarságért végzett áldozatos és értékteremtő szakmai munkája, valamint a magyar nyelv ápolásáért végzett erőfeszítése elismeréseként a Duna-díjat Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke vehette át. Az 1990-es évek elején az egyik kezdeményezője volt a beregszászi főiskola létrehozásának, amely később önállósult és 2001-ben állami akkreditációt kapott. Orosz Ildikó neve intézményteremtőként összeforrt a kárpátaljai magyar iskolaüggyel és az egyetemes magyar oktatás- és nevelésüggyel.

Gratulálunk az elismeréshez!

Kárpátalja.ma