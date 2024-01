Látogatói rekord dőlt meg az Educatio szakkiállításon

Látogatói rekord született a legnagyobb magyarországi felsőoktatási seregszemlén. A 24. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon mintegy 60 ezer diák vett részt január 11–13-a között – közölte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK).

A szervezet tájékoztatása szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK rendezvényén csaknem 150 kiállító kínálatával, programjaival, aktivitásaival ismerkedhettek meg a Hungexpo Budapesti Vásárközpont „A” csarnokába látogató fiatalok.

„Soha ennyi fiatal nem érezte még ennyire fontosnak, hogy személyesen tájékozódjon a jövőjét illető kérdésekben”

– írta a közleményben Budai Marcell, a HÖOK kommunikációs vezetője.

A rangos eseményen többek között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola is képviseltette magát. Az intézmény harmadjára vett részt a kiállításon a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásának köszönhetően.

Budai Marcell elmondta, hogy az Educatio kiállításon képet adtak arról is, hogy milyen lehetőségeket, alapokat kínál a későbbi, munkaerőpiaci sikerekhez a kiválasztott egyetem, hiszen egyre több munkáltató, munkaerőpiaci szereplő is jelen volt az eseményen.

A rendezvény jelentőségéről úgy fogalmaztak: az Educatio egyedülálló lehetőséget nyújt a középiskolás diákok, illetve továbbtanulni vágyók számára ahhoz is, hogy személyesen is információt gyűjthessenek a felsőoktatási intézmények hallgatóitól, oktatóitól a felvételiről, az egyes szakokról, a kollégiumi elhelyezésről, illetve az intézményi szolgáltatásokról, akár a szabadidős tevékenységekről is.

Nyitókép: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

MTI/Kárpátalja.ma