MaTalent matematikai tehetségmérés: külhoni intézmények is csatlakozhatnak a programhoz

Az Oktatási Hivatal jóvoltából kárpátaljai magyar tanítási nyelvű iskolák is jelentkezhettek a MaTalent matematikai tehetségazonosító mérésre, amelyet ötödik osztályokban végeznek rendszeresen Magyarországon.

A MaTalent program kiemelt célja, hogy a mérésébe minél több ötödikes tanuló bekapcsolódjon. Ennek érdekében az idei pályázat biztosította a mérésben való részvétel lehetőségét a Kárpát-medence összes magyar nyelvű intézménye számára.

Ezen kívül a program elsődleges célja, hogy minél korábban kiszűrhesse a tehetséges gyerekeket, akik ezután részt vehetnek egy speciális fejlesztőprogramon, ahol kiaknázhatják a bennük rejlő lehetőségeket.

A tavalyi évben 709 magyarországi iskola 20 798 diákja kapcsolódott be a mérésbe, valamint három külhoni régió 55 intézményéből 735 diák matematikai tehetségazonosító mérése valósult meg.

A mérés ideje: 2025. szeptember 22-26. (ezen időszakon belül bármelyik nap)

Regisztrálni augusztus 20-tól lehet. A linket később teszi közzé a hivatal.

Kárpátalja.ma