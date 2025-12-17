Megalakult a Filológus Hallgatók Tudományos Egyesülete

2025. december 16-án, a Filológia Tanszék tudományos évzáró rendezvényének keretében megtartotta alakuló elnökségi ülését a Filológus Hallgatók Tudományos Egyesülete. Az Egyesület elsődleges célja, hogy összefogja és támogassa azokat a filológus hallgatókat, akik érdeklődnek a tudományos életpálya iránt: publikációkat kívánnak megjelentetni, tudományos diákköri konferenciákon szeretnének részt venni, valamint a továbbtanulás és a doktori képzés iránt is nyitottak. Az Egyesület ezzel a tudományos utánpótlás-nevelést kívánja erősíteni Kárpátalján.

A szervezet első elnökévé Váradi Krisztiánt, a Filológia Tanszék oktatóját és a Pannon Egyetem PhD-hallgatóját választották. Az elnökség és a felügyelőbizottság munkájában egyaránt képviseltetik magukat az Angol, a Magyar és az Ukrán Tanszéki Csoportok hallgatói, mind alapképzési, mind mesterképzési szinten.

Az Egyesület tervezett programjai között szerepel a konferenciafelhívások, ösztöndíjpályázatok és publikációs lehetőségek rendszeres közvetítése a hallgatók felé; a tudományos kutatás alapjait bemutató workshopok szervezése; a hallgatók és az oktatók közötti szakmai párbeszéd erősítése; a karriertanácsadás és az álláskeresés támogatása; valamint a kárpátaljai magyar diáknyelvet bemutató, ismeretterjesztő nyelvészeti tartalmak megjelentetése a közösségi médiában.

A csatlakozás a Filológia Tanszék valamennyi hallgatója számára nyitott, egy elektronikus jelentkezési űrlap kitöltése révén. Az Egyesület tevékenységéről a Facebook– és Instagram-oldalukon lehet folyamatosan tájékozódni.

