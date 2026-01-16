Meghosszabbították a téli szünetet a Beregszászi kistérségben

A Beregszászi kistérség oktatási intézményeiben február 1-ig meghosszabbították a téli szünetet. Az óvodák ugyanakkor folyamatosan működni fognak, akkor is, ha csak egy gyermek jár az intézménybe – áll Babják Zoltán polgármester tájékoztatásában.

Emellett utasítást adtak arra is, hogy az óvodák áramszünetesetére legalább két napra elegendő üzemanyag-készlettel rendelkezzenek a generátorok működtetéséhez. A döntések célja a gyermekek biztonságának és az intézmények zavartalan működésének biztosítása.

Kárpátalja.ma