Megkezdődött a 2025/2026-os tanév a 15 „GENIUS” Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2025–2026-os tanévben is 15 Tehetségpontban folytatja tehetséggondozó munkáját, amelyek célja a tehetséges gyermekek támogatása az esélyegyenlőség jegyében.
|Tehetségpont
|Tehetségpont helyszíne
|Koordinátor neve
|Aknaszlatinai
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|Benedek Imre
|benedekimre1802@gmail.com
|Bátyúi
|Bátyúi Líceum
|Taranenkó Marianna
|taranenkom1980@gmail.com
|Beregszászi
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete
|Birtók Ferenc
|birtok.ferenc@kmf.org.ua
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|Hadnagy Krisztina
|krisztina151312@gmail.com
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Horváth Zoltán
|horvath.zoltan1327@gmail.com
|Karácsfalvai
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|Magyar Vita
|vitamagyar@gmail.com
|Kisgejőci
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|Bogáthy Eleonóra
|bogathynora@gmail.com
|Kaszonyi
|Kaszonyi Arany János Líceum
|Jánosi Angéla
|angela.janosi@gmail.com
|Munkácsi
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|Bakos Erika
|bakoserika12@gmail.com
|Nagyberegi
|Nagyberegi Református Líceum
|Tar Tímea
|tar.timea87@gmail.com
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|Molnár Erzsébet
|erzsebet.zsofi@gmail.com
|Péterfalvai
|Péterfalvai Református Líceum
|Páva Judit
|pava.judit@gmail.com
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|Kulin Judit
|kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua
|Vári
|Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum
|Debreceni Ilona
|icadebreceni@gmail.com
|Viski
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|Czébely Ilona
|czebelyicu@gmail.com
A foglalkozásokra 2025. augusztus 29. és 2025. október 1. között összesen 1534 gyermek regisztrált, 73 oktatási intézményből.
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|Jelentkezők létszáma
|1.
|Aknaszlatinai
|31
|2.
|Bátyúi
|113
|3.
|Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete)
|47
|4.
|Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium)
|86
|5.
|Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)
|46
|6.
|Karácsfalvai
|187
|7.
|Kisgejőci
|98
|8.
|Kaszonyi
|125
|9.
|Munkácsi
|136
|10.
|Nagyberegi
|46
|11.
|Nagydobronyi
|155
|12.
|Péterfalvai
|212
|13.
|Ungvári
|110
|14.
|Vári
|71
|15.
|Viski
|71
|Összesen:
|1534
A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:
|S. sz.
|Korosztály
|Tantárgyi bontás
|Jelentkezők száma korcsoportonként
|Jelentkezők száma tantárgyanként
|1.
|3. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|230
|230
|2.
|4. osztály
|Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|254
|254
|3.
|5-6. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|444
|75
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|145
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|53
|Matematika-Informatika-Fizika
|171
|4.
|7-8. osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|399
|67
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|90
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|150
|Matematika-Informatika-Fizika
|92
|5.
|9-10 osztály
|Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|207
|55
|Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|34
|Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret)
|74
|Matematika-Informatika-Fizika
|44
|Összesen:
|1534
|1534
A foglalkozások 2025. október 18-án, november 8-án és november 22-én kerülnek megrendezésre. Kivételt képez Aknaszlatina, ahol az első foglalkozásra október 25-én, valamint Karácsfalva, ahol a második foglalkozásra november 15-én kerül majd sor.
A gyerekek étkeztetését, utaztatását, valamint a program teljes megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alap támogatja.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója