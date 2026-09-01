Megkezdték tanulmányaikat az alapképzés első évfolyamos hallgatói

Megkezdődött a 2026–2027-es tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. Szeptember 1-jén az alapképzés első évfolyamos hallgatói számos tájékoztatón vettek részt, ahol megismerkedtek az intézménnyel, oktatókkal és csoporttársakkal.

A jelenlévőket Csizmár Iván, oktatási és gazdasági rektorhelyettes köszöntötte, kiemelve, hogy akik felvételt nyertek intézményünkbe, megfelelő körülmények között, korszerű eszközök megléte mellett fognak tanulni.

Berghauer Sándor, oktatási-módszertani rektorhelyettes a nap programjáról tájékoztatta az elsősöket.

„Nagyon fontos az, hogy önök itt közösségben érezzék magukat, hiszen közösen, csapatban, csoporttársakkal minden sokkal könnyebben, gyorsabban, okosabban és céltudatosabban megy”

– emelte ki.

A köszöntőket követően Vaszil Maszljanik, a Munkavédelmi és Műszaki Biztonsági Osztály vezetője életvédelmi és munkabiztonsági tájékoztatót tartott, emellett Vizáver Árpád, az Egészségügyi- és Sportcentrum igazgatója a sportfoglalkozásokról, Hnatik Katalin, a Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának docense a fakultatív nyelvi foglalkozások lehetőségeiről szólt, valamint Borgátó Jázmin,a Hallgatói Önkormányzat alelnöke és Ködöböc Szofia kommunikációs ügyvivő a HÖK idei évre tervezett színes programjait tárta a hallgatók elé.

A nap további részében az új diákok tanszéki tájékoztatón ismerkedtek meg a részlegekkel, kurátorokkal, kollégákkal, továbbá betekintést nyerhettek könyvtárunk, informatikai központunk és sportcentrumunk működésébe.

K.A.

kme.org.ua

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