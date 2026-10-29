Megnyílt a Rákóczi Egyetem intézménytörténeti kiállítása

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem fennállásának 30. évfordulója alkalmából intézménytörténeti kiállítást nyitottak meg október 29-én. A tárlat dokumentumokon, fényképeken és tárgyi emlékeken keresztül mutatja be az intézmény három évtizedes történetét, az alapítók elkötelezettségét, a közösség erőfeszítéseit és az egyetem fejlődésének fontosabb állomásait.

A megnyitón Csernicskó István, az egyetem rektora köszöntötte a jelenlévőket, majd Dancs György, az intézménytörténeti múzeum igazgatója szólt a kiállítás létrehozásának céljáról és a múlt megőrzésének jelentőségéről.

Csernicskó István beszédében hangsúlyozta: egy intézmény életében a múzeumalapítás nem az öregedés jele, hanem annak bizonyítéka, hogy van mire emlékezni. Mint felidézte, az egyetem 1996-ban négy szakkal és 74 hallgatóval indult. Az azóta eltelt harminc évben jelentős változásokon ment keresztül, új képzések indultak, épületek újultak meg, és az intézmény működése is folyamatosan fejlődött.

A rektor szerint a múzeum lehetőséget ad arra, hogy az egyetem közössége más szemszögből tekintsen vissza az elmúlt évtizedekre. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézmény története nem kizárólag a vezetők és az oktatók története: ugyanilyen fontos azoknak a munkatársaknak és hallgatóknak a szerepe, akik munkájukkal hozzájárultak az egyetem fennmaradásához és fejlődéséhez.

Csernicskó István azt kívánta, hogy a kiállítás ne csupán a múlt emlékeit őrizze, hanem az egyetem értékeit is közvetítse a fiatalabb generációk számára. Mint fogalmazott, a tudást, a szakmai igényességet, a közösséghez tartozás érzését és a kezdeményezőkészséget tovább kell adni.

Dancs György, a kiállítás összeállítója beszédében a kárpátaljai magyarság sorsát és az intézmény történetét összekapcsoló hitről, kitartásról és emberi elszántságról beszélt. Rámutatott: a harmincéves jubileum egyszerre ad alkalmat a visszatekintésre és a jövőbe tekintésre. A tárlat célja ezért nem pusztán a nosztalgia felidézése, hanem az elmúlt időszak bemutatása olyan értelmezhető keretben, amely azok számára is közelebb hozza az egyetem történetét, akik kevésbé ismerik azt.

A múzeum igazgatója hangsúlyozta, hogy a kiállított dokumentumok, fényképek és tárgyi emlékek mögött emberi sorsok, döntések és erőfeszítések húzódnak meg. A tárlat felidézi az intézmény indulásának körülményeit, az alapítók és a támogatók bátorságát, az új szakok elindítását, a képzési kínálat bővülését, valamint a tudományos műhelyek, tanszékek és kutatócsoportok fejlődését.

A kiállítás az egyetem közösségének áldozatvállalását is bemutatja. Külön hangsúlyt kap a végzett hallgatók szerepe, akik diplomájuk megszerzése után Kárpátalja iskoláiban, intézményeiben, kulturális és gazdasági életében vállaltak feladatot, hozzájárulva a régió fejlődéséhez.

Dancs György köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a kiállítás megvalósításában. Kiemelte az egyetem vezetésének, Orosz Ildikó elnöknek, Csernicskó István rektornak, a korábbi rektoroknak, valamint az intézmény különböző szervezeti egységeinek és külső partnereinek segítségét.

Az egyetem története nem csupán dokumentumok és évszámok sorozata, hanem egy közösség közös munkájának és kitartásának története. Az intézménytörténeti kiállítás ezt az örökséget kívánja megőrizni, és hozzáférhetővé tenni a jelen, valamint a jövő generációi számára.

Kárpátalja.ma

Fotó: Saját felvétel.

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