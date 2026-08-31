Megnyitotta kapuit a KARPATY oktatási központ Perecsenyben

Új, nemzetközi szemléletű oktatási intézménnyel bővült Kárpátalja: Perecsenyben megnyitotta kapuit a KARPATY International School. Az intézményben közel 900 gyermek tanulhat majd modern, kétnyelvű és nemzetközi programok szerint.

Az iskola első bemutatkozó alkalmán a gyermekek és szüleik megismerkedhettek az intézmény pedagógusaival és az új oktatási térrel. Az eseményen részt vett Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója, Roman Szaraj, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, valamint Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója.

A KARPATY International School több mint 20 ezer négyzetméteren működik majd. Az oktatási modell egyik alapja a kétnyelvű képzés és a nemzetközi tanterv, köztük a Cambridge-program alkalmazása.

Az intézményben a hagyományos tantermek mellett művészeti műhelyeket, a mesterséges intelligencia és a VR/AR-technológiák oktatására szolgáló tereket, iskolai üzleti inkubátort, saját csillagvizsgálót és két tágas sportcsarnokot is kialakítottak. A létesítményhez biztonságos óvóhely is tartozik.

Miroszlav Bileckij szerint a beruházás egyszerre jelent fontos oktatási, gazdasági és közösségi fejlesztést Kárpátalja számára. Az intézmény korszerű infrastruktúrája és nemzetközi oktatási programjai a diákok számára lehetőséget teremthetnek arra, hogy a világ vezető egyetemein folytassák tanulmányaikat.

A projekt emellett új munkahelyeket teremthet, hozzájárul Perecseny és a környező közösség infrastruktúrájának fejlődéséhez, valamint növelheti a térség nemzetközi láthatóságát.

A beruházás befektetők és mecénások támogatásával valósult meg. Bileckij szerint az iskola megnyitása azt is bizonyítja, hogy Kárpátalja a háború idején is nyitott a nagyszabású, jövőbe mutató projektekre.

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