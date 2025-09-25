Megtartotta tanévkezdő ülését a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács

2025. szeptember 24-én online formában került sor a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács soron következő, egyben tanévkezdő ülésére. A testület fő célja továbbra is a kárpátaljai magyar tehetségek felkutatása, támogatása és segítése, hogy a térség általános és középiskoláiban tanuló diákok kibontakoztathassák képességeiket.

Az ülés elején bemutatkoztak az újonnan megválasztott tanácstagok, majd a koordinátorok megosztották észrevételeiket és értékelték a 2024/2025-ös tanév tapasztalatait. Ezt követően megvitatták az Alapítvány szervezésében megvalósuló idei programokat, felmérték a jelentkezések aktuális állását, valamint egyeztették a felmerült kérdéseket.

S.sz. Tehetségpont neve Tehetségpont helyszíne Koordinátor neve E-mail 1. Aknaszlatinai Aknaszlatinai Bolyai János Líceum Benedek Imre benedekimre1802@gmail.com 2. Bátyúi Bátyúi Líceum Taranenkó Marianna taranenkom1980@gmail.com 3-5 Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete Birtók Ferenc birtok.ferenc@kmf.org.ua Beregszászi Horváth Anna Gimnázium Hadnagy Krisztina krisztina151312@gmail.com Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Horváth Zoltán horvath.zoltan1327@gmail.com 6. Karácsfalvai Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum Magyar Vita vitamagyar@gmai.com 7. Kaszonyi Kaszonyi Arany János Líceum Jánosi Angéla angela.janosi@gmail.com 8. Kisgejőci Kisgejőci Egry Ferenc Líceum Bogáthy Eleonóra bogathynora@gmail.com 9. Munkácsi Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola Bakos Erika bakoserika12@gmail.com 10. Nagyberegi Nagyberegi Református Líceum Tar Tímea tar.timea87@gmail.com 11. Nagydobronyi Nagydobronyi Líceum Molnár Erzsébet erzsebet.zsofi@gmail.com 12. Péterfalvai Péterfalvai Református Líceum Páva Judit pava.judit@gmail.com 13. Ungvári Ungvári Dayka Gábor Líceum Kulin Judit kulinjudit@kmf.uz.ua 14. Vári Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum Debreceni Ilona icadebreceni@gmail.com 15. Viski Kárpátaljai Magyar Líceum Czébely Ilona czebelyicu@gmail.com

A tanácsülés fő napirendi pontja a 15 Tehetségpont idei működésének megszervezése volt.

A hétvégékre ebben a tanévben is kizárólag online lehet jelentkezni 2025. október 1-ig, az alábbi linken: https://forms.gle/fX1RMNatzs9BeJjd7

A tehetséggondozó foglalkozások időpontjai:

2025. október 18.

2025. november 8.

2025. november 22.

Aknaszlatinán az első alkalom 2025. október 25-én lesz.

A 15 Tehetségpont idei munkáját, a résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatja.

Váradi Natália, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány