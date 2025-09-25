Megtartotta tanévkezdő ülését a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács

2025. szeptember 24-én online formában került sor a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács soron következő, egyben tanévkezdő ülésére. A testület fő célja továbbra is a kárpátaljai magyar tehetségek felkutatása, támogatása és segítése, hogy a térség általános és középiskoláiban tanuló diákok kibontakoztathassák képességeiket.

Az ülés elején bemutatkoztak az újonnan megválasztott tanácstagok, majd a koordinátorok megosztották észrevételeiket és értékelték a 2024/2025-ös tanév tapasztalatait. Ezt követően megvitatták az Alapítvány szervezésében megvalósuló idei programokat, felmérték a jelentkezések aktuális állását, valamint egyeztették a felmerült kérdéseket.

S.sz.Tehetségpont neveTehetségpont helyszíneKoordinátor neveE-mail
1.AknaszlatinaiAknaszlatinai Bolyai János LíceumBenedek Imrebenedekimre1802@gmail.com
2.BátyúiBátyúi LíceumTaranenkó Mariannataranenkom1980@gmail.com
3-5BeregszásziII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési IntézeteBirtók Ferencbirtok.ferenc@kmf.org.ua
Beregszászi Horváth Anna GimnáziumHadnagy Krisztina krisztina151312@gmail.com
Beregszászi Kossuth Lajos LíceumHorváth Zoltánhorvath.zoltan1327@gmail.com
6.KarácsfalvaiKarácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus LíceumMagyar Vitavitamagyar@gmai.com
7.KaszonyiKaszonyi Arany János LíceumJánosi Angélaangela.janosi@gmail.com
8.KisgejőciKisgejőci Egry Ferenc LíceumBogáthy Eleonórabogathynora@gmail.com
9.MunkácsiMunkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc KözépiskolaBakos Erikabakoserika12@gmail.com
10.NagyberegiNagyberegi Református LíceumTar Tímeatar.timea87@gmail.com
11.NagydobronyiNagydobronyi LíceumMolnár Erzsébeterzsebet.zsofi@gmail.com
12.PéterfalvaiPéterfalvai Református LíceumPáva Juditpava.judit@gmail.com
13.UngváriUngvári Dayka Gábor LíceumKulin Juditkulinjudit@kmf.uz.ua
14.VáriVári II. Rákóczi Ferenc LíceumDebreceni Ilonaicadebreceni@gmail.com
15.ViskiKárpátaljai Magyar LíceumCzébely Ilonaczebelyicu@gmail.com

A tanácsülés fő napirendi pontja a 15 Tehetségpont idei működésének megszervezése volt.

A hétvégékre ebben a tanévben is kizárólag online lehet jelentkezni 2025. október 1-ig, az alábbi linken: https://forms.gle/fX1RMNatzs9BeJjd7

A tehetséggondozó foglalkozások időpontjai:

  • 2025. október 18.
  • 2025. november 8.
  • 2025. november 22.
    Aknaszlatinán az első alkalom 2025. október 25-én lesz.

A 15 Tehetségpont idei munkáját, a résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatja.

Váradi Natália, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány