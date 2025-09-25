Megtartotta tanévkezdő ülését a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács
2025. szeptember 24-én online formában került sor a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács soron következő, egyben tanévkezdő ülésére. A testület fő célja továbbra is a kárpátaljai magyar tehetségek felkutatása, támogatása és segítése, hogy a térség általános és középiskoláiban tanuló diákok kibontakoztathassák képességeiket.
Az ülés elején bemutatkoztak az újonnan megválasztott tanácstagok, majd a koordinátorok megosztották észrevételeiket és értékelték a 2024/2025-ös tanév tapasztalatait. Ezt követően megvitatták az Alapítvány szervezésében megvalósuló idei programokat, felmérték a jelentkezések aktuális állását, valamint egyeztették a felmerült kérdéseket.
|S.sz.
|Tehetségpont neve
|Tehetségpont helyszíne
|Koordinátor neve
|1.
|Aknaszlatinai
|Aknaszlatinai Bolyai János Líceum
|Benedek Imre
|benedekimre1802@gmail.com
|2.
|Bátyúi
|Bátyúi Líceum
|Taranenkó Marianna
|taranenkom1980@gmail.com
|3-5
|Beregszászi
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete
|Birtók Ferenc
|birtok.ferenc@kmf.org.ua
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|Hadnagy Krisztina
|krisztina151312@gmail.com
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Horváth Zoltán
|horvath.zoltan1327@gmail.com
|6.
|Karácsfalvai
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|Magyar Vita
|vitamagyar@gmai.com
|7.
|Kaszonyi
|Kaszonyi Arany János Líceum
|Jánosi Angéla
|angela.janosi@gmail.com
|8.
|Kisgejőci
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|Bogáthy Eleonóra
|bogathynora@gmail.com
|9.
|Munkácsi
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|Bakos Erika
|bakoserika12@gmail.com
|10.
|Nagyberegi
|Nagyberegi Református Líceum
|Tar Tímea
|tar.timea87@gmail.com
|11.
|Nagydobronyi
|Nagydobronyi Líceum
|Molnár Erzsébet
|erzsebet.zsofi@gmail.com
|12.
|Péterfalvai
|Péterfalvai Református Líceum
|Páva Judit
|pava.judit@gmail.com
|13.
|Ungvári
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|Kulin Judit
|kulinjudit@kmf.uz.ua
|14.
|Vári
|Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum
|Debreceni Ilona
|icadebreceni@gmail.com
|15.
|Viski
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|Czébely Ilona
|czebelyicu@gmail.com
A tanácsülés fő napirendi pontja a 15 Tehetségpont idei működésének megszervezése volt.
A hétvégékre ebben a tanévben is kizárólag online lehet jelentkezni 2025. október 1-ig, az alábbi linken: https://forms.gle/fX1RMNatzs9BeJjd7
A tehetséggondozó foglalkozások időpontjai:
- 2025. október 18.
- 2025. november 8.
- 2025. november 22.
Aknaszlatinán az első alkalom 2025. október 25-én lesz.
A 15 Tehetségpont idei munkáját, a résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatja.
Váradi Natália, „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány