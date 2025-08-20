Kárpátalján is elindul a „Mrija” modern oktatási projekt

Szeptember 1-jétől Kárpátalján is elindul a „Mrija” („Álom”) nevű modern oktatási projekt, amely teljesen új szemléletet hoz a tanulásba. A kezdeményezés célja, hogy az iskolák mentesüljenek a fölösleges papírmunkától, a tanulók és a pedagógusok pedig korszerű digitális eszközökkel dolgozhassanak. Erről Miroszlav Bileckij kormányzó számolt be a Facebookon.

A rendszerhez eddig már 100 iskola csatlakozott a megyében, és 62 oktatási intézmény vezetői gyakorlati képzést kaptak a rendszer működtetéséről.

A program több szinten is előnyöket kínál:

a diákoknak digitális „Mrija ID” dokumentumot és motivációs eszközöket a tanulási szokások fejlesztéséhez,

a pedagógusoknak automatizált naplókat, naptárakat és gyors kommunikációs csatornákat,

a szülőknek és tanulóknak azonnali hozzáférést az osztályzatokhoz, feladatokhoz és tanári megjegyzésekhez,

az intézményvezetőknek elektronikus ügyintézést és a személyes adatok védelmét.

