Kárpátalján is elindul a „Mrija” modern oktatási projekt
Szeptember 1-jétől Kárpátalján is elindul a „Mrija” („Álom”) nevű modern oktatási projekt, amely teljesen új szemléletet hoz a tanulásba. A kezdeményezés célja, hogy az iskolák mentesüljenek a fölösleges papírmunkától, a tanulók és a pedagógusok pedig korszerű digitális eszközökkel dolgozhassanak. Erről Miroszlav Bileckij kormányzó számolt be a Facebookon.
A rendszerhez eddig már 100 iskola csatlakozott a megyében, és 62 oktatási intézmény vezetői gyakorlati képzést kaptak a rendszer működtetéséről.
A program több szinten is előnyöket kínál:
- a diákoknak digitális „Mrija ID” dokumentumot és motivációs eszközöket a tanulási szokások fejlesztéséhez,
- a pedagógusoknak automatizált naplókat, naptárakat és gyors kommunikációs csatornákat,
- a szülőknek és tanulóknak azonnali hozzáférést az osztályzatokhoz, feladatokhoz és tanári megjegyzésekhez,
- az intézményvezetőknek elektronikus ügyintézést és a személyes adatok védelmét.