Nemzetközi pedagógiai konferencia online

A Neveléstudományi Egyesület 2020. december 15‐17. között tartotta 12. nemzetközi konferenciáját 12th International Conference for Theory and Practice in Education címmel.

A háromnapos esemény német nyelvű plenáris előadásokkal kezdődött, majd angol nyelvűekkel folytatódott a második és harmadik napon. A konferencia sikere nagyban köszönhető dr. Karlovitz János Tibornak, az Óbudai Egyetem docensének, a konferencia főszervezőjének. Nyolc szekcióban harmincnégy előadást hallgathattak meg a konferencia résztvevői. Az előadók között volt többek közt Prof. dr. Óhidy Andrea, a Freiburg-i Egyetem professzora Németországból, aki a német nyelvű plenáris előadások moderálása után angolul beszélt az inkluzív oktatás egyik aktuális kérdéséről, az Európai Unió roma inkluzív politikájáról; Prof. dr. Csajbok-Twerefou Ildikó, a Ghana-i Egyetem professzora Accrából, aki a kompetenciaalapú oktatásról és az idegen nyelvi kompetenciákról értekezett; Stepanka Kadera a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetemről angolul tartott előadást a limitált szülői képességek értékeléséről. További érdekes, gondolatébresztő prezentációk hangzottak el különböző magyarországi egyetemek és főiskolák oktatóitól, kutatóitól.

A szekciók témái a következő kérdéseket tárgyalták: felsőoktatás, nyelvoktatás, tanári modellek, a digitális éra, inkluzív oktatás, egészség, család, gyerekek, neveléstörténet.

A Rákóczi‐főiskolát e jelentős szakmai fórumon dr. Huszti Ilona és dr. Lechner Ilona, a Filológia Tanszék oktatói (német nyelvű plenáris előadásuk címe: Motivierungsstrategien zum Fremdsprachenlernen im Tertiärbereich während der Pandemie), illetve Kacsur Annamária II. évfolyamos angol MA szakos hallgató képviselték (angol nyelvű előadásának címe: The Effects of Family Background on Foreign Language Learning Motivation Among Hungarian and Ukrainian Secondary School Students in Beregszász).

A konferencia programja itt tekinthető meg.

dr. Huszti Ilona, dr. Lechner Ilona

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Filológia Tanszék