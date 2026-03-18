Nyolc tanintézményben vezetik be a 12 éves oktatást Kárpátalján

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium jóváhagyta azon 150 oktatási intézmény listáját, amelyek 2026. szeptember 1-jétől kísérleti jelleggel bevezetik a középiskolai oktatás reformját. A programhoz nyolc kárpátaljai líceum is csatlakozik, ahol a tanulók a 10–12. osztályban folytatják majd tanulmányaikat, így a teljes középiskolai képzés 12 évessé válik.

A kiválasztott intézmények a következők: a Felsőapsai 1. Számú Középiskola, Mezőháti Középiskola, a Nagylázi Líceum (Baranyai kistérség), a Gányai Középiskola, az Aknaszlatinai Mihai Eminescu nevét viselő román tannyelvű líceum-internátus, az Ungvári Avgusztin Volosin Líceum, Alsóapsai Líceum és a Huszti 1. Számú Ivan Magula Többprofilú Líceum.

A reform részeként ezek az intézmények 2026 folyamán összesen 1,2 milliárd hrivnya támogatásban részesülnek, amelyet az oktatási infrastruktúra korszerűsítésére fordítanak. A fejlesztések között szerepelnek modern laboratóriumok kialakítása, új technikai eszközök beszerzése, valamint a tanulási környezet átfogó megújítása.

Az új rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy a diákok nagyobb szabadságot kapnak tanulmányaik alakításában: különböző képzési irányok közül választhatnak, figyelembe véve saját érdeklődésüket és jövőbeli karrierterveiket.

A középiskolai reform célja a rugalmasabb oktatási struktúra kialakítása, az oktatás minőségének javítása, valamint a tanulók hatékonyabb felkészítése a modern munkaerőpiac kihívásaira.

A mukachevo.net nyomán.

