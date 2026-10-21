Október 26-én kezdődik az őszi szünet a munkácsi iskolákban
Október 26. és november 1. között tartják az őszi szünetet a Munkácsi kistérség oktatási intézményeiben.
A tanulók az első tanítási negyedév után egyhetes pihenőre számíthatnak, amely lehetőséget ad a feltöltődésre és a családdal töltött időre.
A szünetet követően a diákok az oktatási intézmények saját munkarendje szerint térnek vissza az iskolapadba.
A mukachevo.net nyomán.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →