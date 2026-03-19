Pedagóguskompetenciák fejlesztését célzó szakmai nap a Rákóczi Egyetemen

A Rákóczi Egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatási Intézményvezetés Tanszékének szervezésében Pedagógus kompetencia-fejlesztő szakmai napra került sor március 19-én.

Az esemény kezdetén Zámborszky Eszter mesemondó, tánc- és drámapedagógus mondta el A róka meg a sajt című népmesét.

Őt követte Pintér Zsolt mesemondó, felnőttképzési szakember, a VMNSz elnöke, aki A népmese műfaja és jelene a Kárpát-medencében címmel tartott előadást.

Az előadást műhelymunkák követték: Zámborszky Eszter MeseTorna címmel tartott műhelymunkát, ahol a népmesés, játékos mozgásfejlesztés került a középpontba, Pintér Zsolt pedig Szóval szárnyalni című műhelyében a mesemondói kompetenciákat helyezte előtérbe.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma