Szeptemberben ismét emelkedhetnek a pedagógusbérek Ukrajnában

A pedagógusok fizetése 2026-ban ismét növekedhet – közölte Okszen Liszovij oktatási és tudományos miniszter.

Elmondása szerint a januári béremelést követően 2026 szeptemberében újabb szakasza következhet a pedagógusok bérnövelésének. Hangsúlyozta, hogy a teljes körű háború ellenére az ukrán oktatási rendszer továbbra is működik: az iskolai oktatást közel 400 ezer pedagógus biztosítja több mint 3,7 millió tanuló számára.

Liszovij az oktatás egyik legfontosabb kérdésének nevezte a pedagógusok bérezését, és kiemelte, hogy a tanárok munkájának megfelelő elismerése továbbra is napirenden van.

A pedagógusok jövedelmét nemcsak az alapfizetés, hanem különböző pótlékok és kiegészítő juttatások is növelhetik. Például a sikeresen teljesített tanári minősítés után a pedagógus három éven keresztül a munkabére 20%-ának megfelelő pótlékra jogosult.

További kiegészítő juttatás járhat többek között:

nehéz munkakörülmények között végzett oktatói tevékenységért;

szakmai címek és kategóriák megszerzéséért;

inkluzív osztályokban végzett munkáért;

osztályfőnöki feladatok ellátásáért.

A nehéz körülmények között végzett munkáért járó havi pótlék összege a pedagógus óraterhelésétől függ.

Az oktatási miniszter kitért arra is, hogy változni fog a pedagógusok szakmai továbbképzési rendszere is. A cél az, hogy a formális tanúsítványok gyűjtése helyett a gyakorlati készségek fejlesztése és az egyéni szakmai fejlődési utak kerüljenek előtérbe.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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