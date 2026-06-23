Szeptemberben ismét emelkedhetnek a pedagógusbérek Ukrajnában
A pedagógusok fizetése 2026-ban ismét növekedhet – közölte Okszen Liszovij oktatási és tudományos miniszter.
Elmondása szerint a januári béremelést követően 2026 szeptemberében újabb szakasza következhet a pedagógusok bérnövelésének. Hangsúlyozta, hogy a teljes körű háború ellenére az ukrán oktatási rendszer továbbra is működik: az iskolai oktatást közel 400 ezer pedagógus biztosítja több mint 3,7 millió tanuló számára.
Liszovij az oktatás egyik legfontosabb kérdésének nevezte a pedagógusok bérezését, és kiemelte, hogy a tanárok munkájának megfelelő elismerése továbbra is napirenden van.
A pedagógusok jövedelmét nemcsak az alapfizetés, hanem különböző pótlékok és kiegészítő juttatások is növelhetik. Például a sikeresen teljesített tanári minősítés után a pedagógus három éven keresztül a munkabére 20%-ának megfelelő pótlékra jogosult.
További kiegészítő juttatás járhat többek között:
- nehéz munkakörülmények között végzett oktatói tevékenységért;
- szakmai címek és kategóriák megszerzéséért;
- inkluzív osztályokban végzett munkáért;
- osztályfőnöki feladatok ellátásáért.
A nehéz körülmények között végzett munkáért járó havi pótlék összege a pedagógus óraterhelésétől függ.
Az oktatási miniszter kitért arra is, hogy változni fog a pedagógusok szakmai továbbképzési rendszere is. A cél az, hogy a formális tanúsítványok gyűjtése helyett a gyakorlati készségek fejlesztése és az egyéni szakmai fejlődési utak kerüljenek előtérbe.