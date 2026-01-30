Keresztfélévesek kaphatták kézhez egyetemi diplomájukat a Rákóczi Egyetemen

Január 30-án rendezték meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem oktatás és pedagógiai tudományok, tanítói, óvodapedagógia, valamint számvitel és adóügy szakos hallgatóinak diplomaátadó ünnepségét. A keresztfélévben végzett mesterképzéses hallgatók – összesen harmincöten – a sikeres államvizsgák lezárását követően vehették át a végzettségüket igazoló okleveleket.

Az esemény kezdetén elhangzott nemzeti imádságunk, valamint a Rákóczi Egyetem himnusza.

A jelenlévőket Csernicskó István rektor köszöntötte, kiemelve, hogy amikor gyermekként bombázásokról hallott, nem gondolta, hogy elmondhatja majd magáról, hogy „oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra”.

„Vannak, akik úgy akarnak bekerülni a történelembe, hogy háborút szítanak, rombolnak és pusztítanak. Ezzel szemben mások inkább csendben teszik a dolgukat, és azzal írnak történelmet, hogy teremtenek, építenek, létrehoznak valamit, ami előre visz”

– emelte ki.

Hozzátette továbbá, hogy amikor 1993-ban kárpátaljai magyar értelmiségiek és a kárpátaljai magyar közösség társadalmi szervezeteinek szűk, de lelkes csoportja úgy döntött, hogy megteszik az első lépéseket egy önálló magyar felsőoktatási intézmény alapítása felé még talán nem írtak történelmet. De történelem íródott akkor, amikor a Nyíregyházi Főiskola kihelyezett beregszászi speciális képzésén 1994-ben elkezdődött a képzés, vagy amikor ’97-ben átadásra kerültek az első diplomák. De akkor is, amikor 1996-ban állami bejegyzést nyert és önállóvá vált a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, amikor 2003-ban felvette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nevet, és akkor, amikor 2025 októberében a főiskola egyetemmé vált.

„Ma adjuk át intézményünk immáron több mint három évtizede íródó történetében az első egyetemi oklevelet. A ma kiadott egyetemi végzettség megszerzését tanúsító oklevelekkel együtt 2867 személy összesen 4412 diplomát szerzett. Azt gondolom, ez maga a történelem, amit mi közösen, önökkel együtt írunk kedves kollégák és kedves mai és egykor volt hallgatók”

– zárta köszöntőjét, majd gratulált a végzősöknek.

Őt követte Dudics Volodimir a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola növendéke, a ZeneVarázslat komolyzenei tehetséggondozó és koncertprogram növendéke, aki szaxofonon Abreu Körhinta című művét adta elő. Felkészítő tanára Turjanica Terézia volt.

„A vezérlő fejedelem születésének 350. évfordulója van az idén. Méltó, hogy ebben a jubileumi esztendőben a nevét hordozó intézmény is nagyobb dicsőségbe öltözhessen, amit az egyetemi rang jelöl. Gratulálok hozzá az egyetem vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak is”

– mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, majd hozzátette, hogy az egyetem megléte biztosítja a fiatal generációk számára a szülőföldön való boldogulás és szakmai kibontakozás lehetőségét és fejlesztését is.

„Mivel Önök egyetem lettek, Beregszász, a kárpátaljai magyarság központja, az egyetemvárosok közé emelkedett, és a kárpátaljai magyarság megmaradásának, élni akarásának és nemzeti büszkeségének is a szimbóluma lett. Legyenek büszkék eredményeikre, legyünk büszkék ennek a munkának a gyümölcsére”

– emelte ki.

Őt követte Szülek Dániel-Miklós, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola növendéke, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató határon túli előválogatójának magyarországi elődöntőbe jutott résztvevője, a ZeneVarázslat komolyzenei tehetséggondozó és koncertprogram növendéke, aki trombitán Andrew Rangers ”Velencei karnevál’” című művét adta elő. Felkészítő tanára Bobály István, koncertmestere Pércsi-Kota Viktória volt. Bíró Ágnes, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola növendéke pedig zongorán Edward Grieg Kobold című művét mutatta be.

Ezt követően a végzős hallgatók nevében Bátori Vivien számvitel és adóügy képzésben részt vett hallgató mondott köszönetet, majd a Beregszászi Tulipán énekegyüttes előadásában nyírségi népdalcsokrot hallhattunk. A felkészítő tanárok Kovács Erika és Kovács Abigél, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola tanárai voltak. Őket követte Kosztyó Dorka, a Tulipán Tanoda harmonika szakos növendéke, aki szatmári lassút és friss csárdást adott elő. Felkészítő tanára Halász Nikoletta, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola tanára volt.

Ezután a diákok fogadalomtétele következett, melyet Bene Alexandra tanítói szakon végzett hallgató olvasott elő.

A diplomák általános ismertetése után a végzősök Orosz Ildikótól, a Rákóczi Egyetem elnökétől és Csernicskó Istvántól vehették át megérdemelt okleveleiket, majd felcsendült a diákhimnusz.

Ezt követően Orosz Ildikó elnök beszédében Walt Disney gondolatait elevenítette fel:

„Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk a nyomába eredni.”

„Önök álmodtak valamit 6-7 évvel ezelőtt, majd az álmok megvalósításának útjára léptek. Előbb eljutottak az alapfokú diplomáig, most pedig a mesterszintű oklevelet is megkaphatták. Nagy örömömre szolgál, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem megadhatta önöknek a lehetőséget, hogy álmukat megvalósíthassák” – emelte ki.

Az esemény végén a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a jelenlévők életére. A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma