Вступ до магістратури 2026 – Розпочалася реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

23 квітня розпочалася реєстрація для проходження вступних випробувань до магістратури (ЄВІ та ЄФВВ), яка триватиме до 14 травня.

Реєстрацію здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти – особисто або дистанційно.

Для реєстрації необхідно надати такі документи:

заповнена заява-анкета (зразок доступний за посиланням: https://osvita.ua/doc/files/news/688/68805/Zayava-anketa-YEVIYEFVV_2026.pdf)

документ, що посвідчує особу (зазначений у заяві-анкеті)

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код)

диплом про вищу освіту або довідку про завершення навчання у 2026 році

фотокартку для документів

медичну довідку форми 086-3/о у разі необхідності створення спеціальних умов

Під час заповнення заяви-анкеті вступники мають вказати:

населений пункт в Україні або за її межами, де планують проходити ЄВІ та/або ЄФВВ;

іноземну мову, з якої бажають складати ЄВІ (англійська, німецька, французька, іспанська мова);

назву(-и) предметного спрямування ЄФВВ(облік та фінанси, управління та адміністрування, право та міжнародне право, інформаційні технології, економіка та міжнародна економіка, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія, педагогіка та психологія, мовознавство, історія мистецтва).

Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Після подання документів вступник отримає екзаменаційний листок або його сканкопію. Необхідно уважно перевірити правильність усіх даних у листку, а у разі виявлення помилок – негайно звернутися до приймальної комісії для їх виправлення.

