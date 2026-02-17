Szeminárium–gyakorlati műhely matematikatanárok számára

Matekóra vagy játék? Lehet-e élmény a matematika? Hogyan alakítható át a tantárgyi szorongás lelkesedéssé és belső motivációvá? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ február 12-én a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák matematikatanárai, akik megyei szeminárium–gyakorlati műhely keretében vizsgálták a játékosítás lehetőségeit és pedagógiai hatásait.

A szakmai napnak a Beregszászi Horváth Anna Gimnázium adott otthont, ahol a megye különböző pontjairól érkezett 21 pedagógus gyűlt össze. A rendezvényt Tóth Edit igazgató asszony és Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője nyitotta meg, hangsúlyozva a módszertani megújulás és a szakmai párbeszéd jelentőségét.

A szeminárium felütéseként Gabóda Béla tartott elméleti alapozó előadást a pedagógiai körökben egyre népszerűbb gamifikációról. Rámutatott: a játékosítás nem azonos a tanóra „eljátékosításával”, és nem a tartalom felhígítását jelenti. Sokkal inkább a játékokból ismert mechanizmusok – például a pontgyűjtés, a szintek teljesítése, a kihívások rendszere vagy az azonnali visszacsatolás – tudatos alkalmazását jelenti a tanulási folyamatban.

Az előadó kiemelte, hogy a jól felépített játékos struktúra stratégiai eszközzé válhat: növeli az aktív részvételt, támogatja a mélyebb megértést, és lehetőséget ad a differenciált haladásra. A cél nem a szórakoztatás önmagáért, hanem a motiváció és a tanulási hatékonyság erősítése.

A nap egyik legizgalmasabb és leginspirálóbb pontja a bemutató tanóra volt. A résztvevők élőben figyelhették meg, miként működik a játékosítás a gyakorlatban. Popovics Elza matematikatanár, a Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának módszerésze az 5. osztályban mutatta be, hogyan lehet a vegyes számok – sokszor száraznak és nehéznek tartott – témakörét interaktív, élményszerű formában feldolgozni.

A tanóra során versenyalapú feladatok, csoportmunka, pontgyűjtés és kreatív problémamegoldás váltotta egymást. A gyerekek látható lelkesedéssel dolgoztak, bátran vállalkoztak a kihívásokra, és aktívan kapcsolódtak be a feladatmegoldásba. A jelenlévő pedagógusok számára egyértelművé vált: a játékos keret nem gyengíti, hanem éppen erősíti a matematikai tartalom elsajátítását.

A látottak szakmai megbeszélését követően Papp Gabriella, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének tanára árnyalta a képet. Előadásában a játékosítás előnyei mellett az esetleges csapdákra is felhívta a figyelmet.

Hangsúlyozta: a módszer csak akkor eredményes, ha tudatos pedagógiai tervezés áll mögötte. A játékos forma nem válhat öncélúvá, nem fedheti el a matematikai tartalom lényegét. A pedagógus feladata az egyensúly megteremtése – hogy a motiváció és a szakmai mélység egymást erősítse.

A szeminárium tudományos zárásaként Pilinszky Alexandra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének tanszékvezető-helyettese ismertetett egy aktuális pedagógiai kutatást: A játékosítás alkalmazása a matematikaoktatásban. A vizsgálat szoros összefüggést mutatott ki a tanórai játékosság és a tanulók szorongásszintjének csökkenése között. Az adatok egyértelműen igazolták:

– a játékos feladatok oldják a „matektól való félelmet”

– növelik az önbizalmat a feladatmegoldás során

– hosszú távon fenntarthatóbbá teszik a tantárgy iránti érdeklődést.

„A matematika nemcsak képletekből áll, hanem a logikus gondolkodás öröméből, amit a játék segít felszínre hozni” – hangzott el a szakmai nap zárásaként. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az itt szerzett tapasztalatokat beépítik saját oktatási gyakorlatukba, így a jövőben még több kárpátaljai diák tapasztalhatja meg a „játszva tanulás” élményét.

Gabóda Béla,

a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője