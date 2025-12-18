Online NMT-felkészítő tanfolyamot indít a Rákóczi Egyetem

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem jelentős kezdeményezéssel fordul a végzős középiskolai tanulók felé, amelynek célja, hogy segítse a diákokat a sikeres érettségi és a felsőoktatási felvételi megvalósításában. Intézményünk 2026. január 12-től ingyenes online felkészítő tanfolyamot indít a nemzeti multidiszciplináris tesztre (NMT) jelentkezők számára. Ez a kezdeményezés három kötelező tantárgyra összpontosít: Ukrajna történelmére, ukrán nyelvre és irodalomra, valamint matematikára.

A program célja, hogy a tanulók a lehető legjobb esélyekkel induljanak az érettségi ezen komponensének teljesítésében, és ezáltal sikeresen folytathassák tanulmányaikat a felsőoktatásban. A felkészítő tanfolyam online formában valósul meg a délutáni órákban, így a diákok a saját otthonukból, rugalmasan tudnak részt venni az órákon, mely megoldás könnyen beilleszthető a középiskolai tanulmányok mellé. Az oktatás nyelve magyar, a tananyag pedig szorosan igazodik az NMT-vizsga aktuálisan meghatározott tartalmához. A regisztrációhoz szükséges hivatalos online jelentkezési űrlapot a részvételre jelentkező tanulóknak kell kitölteniük és visszaküldeniük.

Regisztrálni az alábbi link kitöltésével van lehetőség:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel6FuQPIvOeEP7T386pnGcABNn0CJTlzujUijBTSM3kpl6gA/viewform

Jelentkezési határidő: 2026. január 9.

Érdeklődni a tárgyakból a következő e-mail-címeken lehetséges:

Ukrajna történelme – tanszek@kmf.org.ua, varga.robert@kmf.org.ua

Ukrán nyelv és irodalom – pevse.andrea@kmf.org.ua

Matematika – gabriella@kmf.org.ua, jakab.eniko@kmf.org.ua

