Tovább zajlanak a természettudományos tehetséggondozó programok a „GENIUS” Alapítványnál

Kárpátalja.ma Oktatás

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. november 6–8. között folytatódik a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvége a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

A tehetséggondozó hétvégék célja a Herman Ottó biológiaversenyre, a Hevesy György kémiaversenyre, valamint a Teleki Pál földrajzversenyre való felkészítés, továbbá a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése és bővítése. A 21 tehetséggel – akik 11 oktatási intézményből érkeztek – a második hétvége folyamán 12 szakképzett pedagógus foglalkozik.

Résztvevők száma hétvégenként
Szak1. hétvége2. hétvége
2026. október 9–11.2026. november 6–8.
BiológiaTanárTanulóTanárTanuló
5565
Kémia41039
Földrajz3637
Összesen12211222
Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék résztvevőinek száma
SzakIntézmény1. hétvége2. hétvége
BiológiaSalánki Középiskola11
Beregszászi Bethlen Gábor Líceum22
Péterfalvai Református Líceum11
Nagydobronyi Református Líceum11
KémiaNagydobronyi Líceum77
Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola11
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum10
Kisgejőci Egry Ferenc Líceum11
FöldrajzNagydobronyi Református Líceum11
Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum11
Nagyszőlősi Perényi Zsigmond  Középiskola11
Beregszászi Bethlen Gábor Líceum01
Verbőci Középiskola22
Kisgejőci Egry Ferenc Líceum11
Összesen:2121

A második hétvége során a diákok mindhárom szakterületen összetett és gyakorlatias témakörökben bővíthetik ismereteiket. Biológiából Herman Ottó életével és munkásságával, ökológiai alapismeretekkel és az életközösségek vizsgálatával, valamint a globális környezeti problémákkal (víz-, levegő- és talajszennyezés) foglalkoznak, emellett a szombati napon kiselőadás-készítés és a nagyberegi botanikus kertben tartott terepgyakorlat színesíti a képzést.

Kémiából a résztvevők reakción alapuló számítási feladatokat oldanak meg, laboratóriumi foglalkozások keretében kristálynövesztést végeznek túltelített oldatból és keverékeket választanak szét, valamint részletesen tanulmányozzák a kémiai kötéseket, a kristályrácsokat, a sűrűség- és anyagmennyiség-számításokat, továbbá a szervetlen vegyületek (oxidok, bázisok, savak, sók) osztályozását és tulajdonságait.

Földrajzból a képzés kiterjed Magyarország természet-, gazdaság- és társadalomföldrajzára, az alapvető térképészeti ismeretekre és mérésekre, Európa általános természet- és társadalom-gazdaságföldrajzára (beleértve az Európai Unió jellemzőit), a Közép-Európával és a szomszédos országokkal kapcsolatos ismeretekre, valamint a Föld történetére.

A szakmai programot a vasárnapi napon felmérő dolgozatok és azok kiértékelése zárja. Az estéket szabadidős és közösségi programok – filmvetítések, társasjátékok és sport – teszik színesebbé.

A program ötletgazdája és szakmai felelőse Dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi Egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a tehetséggondozás és a természettudományi ismeretek népszerűsítésén. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) egyetemi tanárok segítik. A programban további oktatók is részt vesznek: Biológia – Takács Gabriella, Kolozsvári István, Kopor Zoltán, Molnár Attila, Gál Petra Auguszta. Kémia – Bak Éva, Szabó Marján. Földrajz – Molnár D. István, Tóth Attila, akik valamennyien a Rákóczi Egyetem tanárai.

A harmadik biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvégére 2026. december 4–6. között kerül sor.

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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