Tovább zajlanak a természettudományos tehetséggondozó programok a „GENIUS” Alapítványnál

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. november 6–8. között folytatódik a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvége a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

A tehetséggondozó hétvégék célja a Herman Ottó biológiaversenyre, a Hevesy György kémiaversenyre, valamint a Teleki Pál földrajzversenyre való felkészítés, továbbá a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése és bővítése. A 21 tehetséggel – akik 11 oktatási intézményből érkeztek – a második hétvége folyamán 12 szakképzett pedagógus foglalkozik.

Résztvevők száma hétvégenként Szak 1. hétvége 2. hétvége 2026. október 9–11. 2026. november 6–8. Biológia Tanár Tanuló Tanár Tanuló 5 5 6 5 Kémia 4 10 3 9 Földrajz 3 6 3 7 Összesen 12 21 12 22

Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék résztvevőinek száma Szak Intézmény 1. hétvége 2. hétvége Biológia Salánki Középiskola 1 1 Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 2 2 Péterfalvai Református Líceum 1 1 Nagydobronyi Református Líceum 1 1 Kémia Nagydobronyi Líceum 7 7 Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 1 1 Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 1 0 Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 1 1 Földrajz Nagydobronyi Református Líceum 1 1 Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 1 1 Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola 1 1 Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 0 1 Verbőci Középiskola 2 2 Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 1 1 Összesen: 21 21

A második hétvége során a diákok mindhárom szakterületen összetett és gyakorlatias témakörökben bővíthetik ismereteiket. Biológiából Herman Ottó életével és munkásságával, ökológiai alapismeretekkel és az életközösségek vizsgálatával, valamint a globális környezeti problémákkal (víz-, levegő- és talajszennyezés) foglalkoznak, emellett a szombati napon kiselőadás-készítés és a nagyberegi botanikus kertben tartott terepgyakorlat színesíti a képzést.

Kémiából a résztvevők reakción alapuló számítási feladatokat oldanak meg, laboratóriumi foglalkozások keretében kristálynövesztést végeznek túltelített oldatból és keverékeket választanak szét, valamint részletesen tanulmányozzák a kémiai kötéseket, a kristályrácsokat, a sűrűség- és anyagmennyiség-számításokat, továbbá a szervetlen vegyületek (oxidok, bázisok, savak, sók) osztályozását és tulajdonságait.

Földrajzból a képzés kiterjed Magyarország természet-, gazdaság- és társadalomföldrajzára, az alapvető térképészeti ismeretekre és mérésekre, Európa általános természet- és társadalom-gazdaságföldrajzára (beleértve az Európai Unió jellemzőit), a Közép-Európával és a szomszédos országokkal kapcsolatos ismeretekre, valamint a Föld történetére.

A szakmai programot a vasárnapi napon felmérő dolgozatok és azok kiértékelése zárja. Az estéket szabadidős és közösségi programok – filmvetítések, társasjátékok és sport – teszik színesebbé.

A program ötletgazdája és szakmai felelőse Dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi Egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a tehetséggondozás és a természettudományi ismeretek népszerűsítésén. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) egyetemi tanárok segítik. A programban további oktatók is részt vesznek: Biológia – Takács Gabriella, Kolozsvári István, Kopor Zoltán, Molnár Attila, Gál Petra Auguszta. Kémia – Bak Éva, Szabó Marján. Földrajz – Molnár D. István, Tóth Attila, akik valamennyien a Rákóczi Egyetem tanárai.

A harmadik biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvégére 2026. december 4–6. között kerül sor.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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