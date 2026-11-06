Tovább zajlanak a természettudományos tehetséggondozó programok a „GENIUS” Alapítványnál
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. november 6–8. között folytatódik a biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvége a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.
A tehetséggondozó hétvégék célja a Herman Ottó biológiaversenyre, a Hevesy György kémiaversenyre, valamint a Teleki Pál földrajzversenyre való felkészítés, továbbá a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítése és bővítése. A 21 tehetséggel – akik 11 oktatási intézményből érkeztek – a második hétvége folyamán 12 szakképzett pedagógus foglalkozik.
|Résztvevők száma hétvégenként
|Szak
|1. hétvége
|2. hétvége
|2026. október 9–11.
|2026. november 6–8.
|Biológia
|Tanár
|Tanuló
|Tanár
|Tanuló
|5
|5
|6
|5
|Kémia
|4
|10
|3
|9
|Földrajz
|3
|6
|3
|7
|Összesen
|12
|21
|12
|22
|Biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék résztvevőinek száma
|Szak
|Intézmény
|1. hétvége
|2. hétvége
|Biológia
|Salánki Középiskola
|1
|1
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|2
|2
|Péterfalvai Református Líceum
|1
|1
|Nagydobronyi Református Líceum
|1
|1
|Kémia
|Nagydobronyi Líceum
|7
|7
|Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|1
|1
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|1
|0
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|1
|1
|Földrajz
|Nagydobronyi Református Líceum
|1
|1
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum
|1
|1
|Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola
|1
|1
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|0
|1
|Verbőci Középiskola
|2
|2
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|1
|1
|Összesen:
|21
|21
A második hétvége során a diákok mindhárom szakterületen összetett és gyakorlatias témakörökben bővíthetik ismereteiket. Biológiából Herman Ottó életével és munkásságával, ökológiai alapismeretekkel és az életközösségek vizsgálatával, valamint a globális környezeti problémákkal (víz-, levegő- és talajszennyezés) foglalkoznak, emellett a szombati napon kiselőadás-készítés és a nagyberegi botanikus kertben tartott terepgyakorlat színesíti a képzést.
Kémiából a résztvevők reakción alapuló számítási feladatokat oldanak meg, laboratóriumi foglalkozások keretében kristálynövesztést végeznek túltelített oldatból és keverékeket választanak szét, valamint részletesen tanulmányozzák a kémiai kötéseket, a kristályrácsokat, a sűrűség- és anyagmennyiség-számításokat, továbbá a szervetlen vegyületek (oxidok, bázisok, savak, sók) osztályozását és tulajdonságait.
Földrajzból a képzés kiterjed Magyarország természet-, gazdaság- és társadalomföldrajzára, az alapvető térképészeti ismeretekre és mérésekre, Európa általános természet- és társadalom-gazdaságföldrajzára (beleértve az Európai Unió jellemzőit), a Közép-Európával és a szomszédos országokkal kapcsolatos ismeretekre, valamint a Föld történetére.
A szakmai programot a vasárnapi napon felmérő dolgozatok és azok kiértékelése zárja. Az estéket szabadidős és közösségi programok – filmvetítések, társasjátékok és sport – teszik színesebbé.
A program ötletgazdája és szakmai felelőse Dr. Kohut Erzsébet, a Rákóczi Egyetem Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezetője, aki elkötelezetten dolgozik a tehetséggondozás és a természettudományi ismeretek népszerűsítésén. Szervezői munkáját Molnár Krisztina (RE Biológia és Kémia Tanszék) és Székely Marianna (RE Földrajz és Turizmus Tanszék) egyetemi tanárok segítik. A programban további oktatók is részt vesznek: Biológia – Takács Gabriella, Kolozsvári István, Kopor Zoltán, Molnár Attila, Gál Petra Auguszta. Kémia – Bak Éva, Szabó Marján. Földrajz – Molnár D. István, Tóth Attila, akik valamennyien a Rákóczi Egyetem tanárai.
A harmadik biológia, kémia és földrajz tehetséggondozó hétvégére 2026. december 4–6. között kerül sor.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója