Tizenkilenc kistérség kapott új iskolabuszt Kárpátalján

Új iskolabuszokat kapott 19 kistérség az „Iskolabuszokat Ukrajnának” elnevezésű kezdeményezésnek köszönhetően – számolt be róla Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője a Facebook-oldalán.

A járművekkel a fogyatékkal élő gyermekek is nehézségek nélkül eljuthatnak az iskolába. Új iskolabusszal bővült a: Nagybégányi, Beregszentmiklósi, Alsóvereckei, Szolyvai, Rahói, Tiszabogdányi, Kőrösmezei, Nyéresházai, Dombói, Bustyaházai, Taracközi, Uglyai, Nagydobronyi, Bercsényifalva-Kisbereznai, Szürtei, Ökörmezei, Bilkei, Herincsei és a Kerepeci kistérség.

Az iskolabuszok vásárlására Kárpátalja 169 millió hrivnyát kapott az állami költségvetésből. Az év eleje óta 25 buszt vásároltak, az első hat járművet augusztus végén adták át a kistérségeknek. December végéig további 25 kistérséget szeretnének ellátni új iskolabuszokkal.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Miroszlav Bileckij Facebook-oldala

