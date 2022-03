Több mint ezer, Ukrajna belső részéből menekült gyermeket iskoláztak be Kárpátalján. Így ők is be tudnak kapcsolódni a most újrainduló online oktatási folyamatba – írja a transkarpatia.net.

Az oktatási hivatal közlése szerint mintegy másfél ezren jelezték, hogy szeretnének részt venni a középiskolai és a szakoktatásban. Ennek megfelelően a továbbiakban jóval több gyermekre számítanak.

Kárpátalja.ma