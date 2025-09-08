Több mint ötszáz tanuló szállítását biztosítják a Beregszászi kistérségben

A Beregszászi kistérségben idén ősszel 511 tanuló igényelt iskolabuszt, közülük sokan Beregszászba vagy a szomszédos településre járnak iskolába.

Jelenleg 4 iskolabusz szállítja őket, az ötödik busz hamarosan újra szolgálatba áll – szélvédőcserére vár.

A legtöbb tanuló Nagybaktáról (60), Csomáról (59), Váriból (52), Gecséből (40), Gátról (40) és Tasnádról (35) jelentkezett. Ezen kívül Balazsérról, Jánosiból, Ardóból, Haláborról, Benéből, Borzsváról, Muzsalyból, Orosziból és Kígyósról érkeztek kérvények.

Ezen felül 78 tanuló a városon belül jár iskolába, azonban ők is buszos szállítást igényeltek.

Hétfőtől az iskolabuszok a jelenlegi menetrend szerint közlekednek.

A Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztályának tájékoztatásában felhívta a figyelmet arra, hogy a szülők és diákok megértését kérik, mivel a menetrend még nem tökéletes, de folyamatosan dolgoznak a tökéletesítésén. A nagybaktai szülők például közös beadványt nyújtottak be, amelyben aggodalmuknak adtak hangot, hogy gyermekeiknek nagyon korán kell kelniük, és a jelenlegi útvonal számukra kényelmetlen. A tanács hálás az ilyen visszajelzésekért, hiszen ezek segítenek a problémák pontosabb feltárásában és a megoldások megtalálásában.

A menetrendet és útvonalakat a mellékletében találhatják.

Kérdés esetén az iskolák vezetőihez vagy az osztályfőnökökhöz fordulhatnak – áll a tájékoztatásban.

Kárpátalja.ma