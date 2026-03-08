Történelmi nap a Rákóczi Egyetem életében

Történelmi jelentőségű lépéshez érkezett a kárpátaljai magyar felsőoktatás: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem kihelyezett képzést indít a Vásárosnaményban. Az erről szóló együttműködési megállapodást március 7-én írták alá ünnepélyes keretek között.

Az esemény mérföldkőnek számít az intézmény életében, hiszen az ukrajnai egyetemek közül elsőként hoz létre képzési helyszínt külföldön. A vásárosnaményi oktatási központ az Eötvös-kúria épületében kap helyet, amely méltó környezetet biztosít az egyetem határon átívelő oktatási és tehetséggondozó tevékenységéhez.

Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta: a város régóta szoros kapcsolatot ápol Kárpátaljával, és különösen fontosnak tartják, hogy a háború sújtotta térségből érkező fiatalok számára is biztosított legyen a tanulás lehetősége. Mint fogalmazott, a kezdeményezés nemcsak Vásárosnamény, hanem az egész térség számára jelentős lépés, hiszen a jövőben egyetemi képzések indulhatnak a városban.

Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora beszédében bemutatta az intézmény fejlődését és küldetését. Elmondta, hogy a kárpátaljai magyar felsőoktatás 1994-ben indult, azóta az intézmény folyamatosan bővült, ma pedig már több ezer hallgatót és diákot fog össze az óvodától egészen az egyetemi képzésig. Hangsúlyozta: a vásárosnaményi képzési helyszín kialakításának egyik fontos célja, hogy a háború miatt Magyarországra került kárpátaljai magyar fiatalok számára is lehetővé tegyék a tanulás folytatását.

Orosz Ildikó, az egyetem elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem megalakulása óta a kárpátaljai magyar közösség megmaradásának egyik legfontosabb intézménye. Kiemelte: az egyetem nem csupán felsőoktatási intézmény, hanem egy olyan közösségi tér is, amely összefogja a kárpátaljai magyar fiatalokat, és lehetőséget biztosít számukra az anyanyelvű tanulásra. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi nehéz körülmények között különösen fontos az összefogás és az oktatási intézmények támogatása. Mint fogalmazott, a vásárosnaményi képzési helyszín létrehozása új lehetőséget jelent a fiataloknak, hogy befejezzék a tanulmányaikat. „A mai találkozó jelképesen is az egymásra találás napja a beregi közösség számára.” – mondta el elnökasszony.

„Ez történelmi pillanat, mivel a Rákóczi Egyetem az első az ukrajnai egyetemek közül, amely más országban indít kihelyezett képzést, és a megállapodás megerősíti a beregi közzégek összetartozását”

– zárta gondolatait elnökasszony.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a beregi közösség történelmi összetartozását emelte ki, és hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarság számára az oktatás a megmaradás egyik legfontosabb pillére.

Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere beszédében kiemelte: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem a magyar jövő egyik meghatározó intézménye Kárpátalján, amelynek működését és fejlődését a magyar kormány továbbra is támogatja.

A beszédeket követően sor került az együttműködési szerződés aláírására, amelyet Orosz Ildikó, az egyetem elnöke, Csernicskó István rektor és Filep Sándor polgármester látott el kézjegyével.

Az ünnepséget kulturális és jótékonysági programok is színesítették. A résztvevők meghallgathatták a GENIUS Jótékonysági Alapítvány és Várnagy Andrea vezetésével bemutatott Remény hangjai című koncertműsort, amely a zene erejével kívánt reményt és biztatást adni a jelenlévőknek.

A program keretében a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola növendékei külön műsorral léptek színpadra, amelyben népdalokkal, hangszeres előadásokkal és néptánccal mutatták be a kárpátaljai magyar népi kultúra értékeit.

Az ünnepségen jelen lévő vendégek közül többen is meghatónak nevezték a gyermekek előadását. „A fellépő gyerekek mindenkiben érzelmet váltottak ki” – fogalmazott Tilki Attila országgyűlési képviselő. Hozzátette: különösen megérintette az a pillanat, amikor egy kislány az anyanyelvről és a magyarságról énekelt. Mint mondta, az ilyen előadások emlékeztetnek arra, milyen fontos szerepe van a kultúrának és a fiatalok tehetségének a közösség életében.

Az esemény jótékonysági kezdeményezést is magában foglalt: Mága Zoltán hegedűművész húsz hegedűt ajánlott fel a Tulipán Tanoda növendékei számára, valamint sportcipőkkel is megajándékozta a Kárpátaljáról érkezett gyermekeket. A világhírű művész az ünnepségen koncertet is adott, amely különleges zenei élményt nyújtott a résztvevőknek.

Az ünnepség résztvevői többször hangsúlyozták: az oktatás, a kultúra és az összefogás kulcsfontosságú szerepet játszik a kárpátaljai magyar közösség jövőjének megőrzésében.

