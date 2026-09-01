Új fejezet kezdődik a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetében

Szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között kezdődött meg a tanév a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetében.

Az esemény a korábbi hagyományokhoz hűen ökumenikus istentisztelet keretében valósult meg. Igét hirdetett Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, Margitics János, a Beregszászi Református Egyházközség lelkipásztora, valamint Marosi István, a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség lelkésze.

Margitics János

Molnár János

Marosi István





Nemzeti imádságunk és a Rákóczi Egyetem himnuszának eléneklését követően Soós Katalin, a Felsőfokú Szakképzési Intézet igazgatója köszöntötte elsőként a diákokat és tanárokat.

„Egy tanévkezdés mindig a jövőről szól. Arról, amit még nem ismerünk, amire készülünk, amit még nem tudunk, de szeretettel várjuk. Öt év háború megtanított minket arra, hogy nem minden rajtunk múlik. Megtanultuk, hogy egyik napról a másik napra megváltoznak a terveink, és vannak kérdések, amelyekre még ma sem tudjuk a választ. De megtanultunk valami mást is: azt, hogy a bizonytalanság ellenére is lehet és kell továbbmenni”

– emelte ki.

Soós Katalin igazgató asszony

Baracsi Zsuzsanna, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntőjében a magyar nyelv és kultúra megtartására szólított fel.

„A Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete az elmúlt években a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás és kultúra egyik legstabilabb bástyájává nőtte ki magát, biztosítva az anyanyelven való tanulás és a szülőföldön való boldogulás lehetőségét”

– tette hozzá.

Baracsi Zsuzsanna konzul asszony

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere beszédében köszönetet mondott az oktatóknak kitartó munkájukért.

„Új fejezet kezdődött ma a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetének életében. Szívből gratulálok, és köszönetet mondok az intézmény teljes vezetőségének az áldozatos munkájukért”

– mondta.

Babják Zoltán polgármester

A köszöntőket követően Béres Dávid, 11. A osztályos diák Bártfai Judit Új tanév – új évad című versét adta elő.

Ezt követően az első évfolyamos hallgatók fogadalomtétele következett, amelyet Lőrinc Melánia, 10. A osztályos diák olvasott elő.

A fogadalomtételt követően Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke és Soós Katalin kézfogással köszöntötték az elsős diákokat. Ezt követően az énekkar tagjai a Sulidal című dalt adták elő. Felkészítő tanáruk Dancs Marianna zenetanár volt.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke záróbeszédében kifejtette, hogy a Felsőfokú Szakképzési Intézet ebben az évben profilt váltott, és elméleti líceumként folytatja munkáját.

„Intézményünk nem csupán a tudás átadásának helyszíne, hanem az a hely, ahol értéket teremtünk, értéket őrzünk, vagyis maga a jövő, amely a múltból fakad, ott gyökerezik, s minél mélyebb a gyökere, annál erősebb lábakon áll” – tette hozzá.

Orosz Ildikó elnök asszony

Végül a történelmi egyházak képviselői Isten áldását kérték a megjelentek életére és munkájára.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma

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