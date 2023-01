Új iskolabuszt kapott a Kaszonyi kistérség

Kárpátalja 16 oktatási intézménye jutott új iskolabuszhoz január 16-án. Iskolabusszal gazdagodott a Kaszonyi kistérség is.

A járművek kulcsait Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője, Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács vezetője, valamint Marianna Marusinec, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció Oktatási és Tudományos, Ifjúsági és Sportosztály igazgatója adta át az iskolák igazgatóinak és a kistérségi képviselőknek.

„Az iskolabusz megvásárlásának lehetősége nagy öröm volt számunkra, hiszen a kistérség megalakulásától kezdve igyekszünk megoldani a tanulóink biztonságos szállítását. Fontosnak tartjuk biztosítani a lehetőséget, hogy a gyermekek oktatása megfelelő szintű legyen, illetve méltó körülmények között történjen. Erre, mint ahogy eddig is, ezután is kiemelkedő figyelmet fordítunk. A pozitív hír hallatán igyekeztünk mielőbb előteremteni a ránk háruló rész anyagi fedezetét. A mai napon megtörtént az átvétel, így rövid időn belül a gyerekek birtokba is vehetik a járművet” – mondta az átadó kapcsán Tóth Sándor, a Kaszonyi kistérség polgármestere.

Lengyel László, a Kaszonyi kistérség Oktatási és Kulturális Osztályának vezetője kihangsúlyozta, hogy egy iskolabusszal nehezen tudták megoldani az iskolás gyerekek tanintézményekbe történő szállítását, hiszen 8 településről és 82 gyerekről lévén szó, komoly fejtörést okozott, hogy mindenki időben megérkezzen az oktatási intézményébe. Örömét fejezte ki aziránt, hogy az új iskolabusz méltó a tanulók fuvarozására, és jelentősen megkönnyíti az utaztatást.

Az iskolabuszok megvásárlására 42,5 millió hrivnyát különítettek el az állami költségvetésből. A fennmaradó összeget a kistérségek biztosították önrész formájában. Ezúttal azok az oktatási intézmények jutottak új járművekhez, amelyek a háború kezdetén egy-egy iskolabuszt ajánlották fel az ukrán hadsereg támogatására.

Kárpátalja.ma