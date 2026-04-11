Súlyos tanárhiánnyal küzd Ukrajna

Az elmúlt tíz évben megfeleződött a 30 évnél fiatalabb tanárok száma Ukrajnában. Habár az állami felsőoktatási intézményekben évente 10 ezer fiatal szerez diplomát, többségük mégsem tanárként képzeli el a jövőjét.

Erről Szerhij Babak, az Ukrán Legfelsőbb Tanács Oktatási, Tudományos és Innovációs Bizottságának elnöke beszélt egy interjúban.

Mint mondta, az oktatás létezése múlhat a fiatal szakembereken. Az általa vezetett bizottság ennek fényében vizsgálta a tanárok létszámának változásait.

„Az elmúlt 10 évben a 30 év alatti tanárok száma a felére csökkent. Nem a végzettségüknek megfelelő munkát választják. Minden évben 10 000 pedagógiai végzettségű hallgató szerez diplomát. Átlagosan kevesebb mint 20%-uk választja a tanári pályát. 8000 potenciális tanár más szakmát választ. Ez a mennyiség kritikus”

– véli Babak.

Hozzátette, hogy a 10 000-es szám nem véletlen – éppen ennyi új szakemberre lenne szükség, hogy a pedagógusi létszám az országban viszonylag állandó legyen. A tisztviselő szerint ez a probléma csak bérreformmal oldható meg.

Vonzóvá teheti a tanári pályát a béremelés?

Szerhij Babak szerint a fizetések reformja rendezné a fiatal tanárok ügyét.

„Miért írta elő a törvény annak idején a minimálbér háromszorosát? Fontos, hogy egy fiatal tanár az egyetem utáni első munkahelyén el tudjon helyezkedni és tisztességes fizetést kapjon. A minimálbér háromszorosa nagyjából 25 ezer hrivnya, míg az országos átlagbér jelenleg 27 ezer. Ez az összeg már jó lenne kezdő fizetésnek. A munkaviszonnyal és a megszerzett tapasztalattal együtt pedig tovább nőhet a bérezés, akár 40-50 ezer hivnyáig. Ezt követeltük és követeljük negyedik hónapja a minisztériumtól”

– hangsúlyozta a bizottság elnöke.

A szakember a nemzetközi tapasztalatok kapcsán utalt az OECD felméréseire, melyek azt bizonyítják, hogy közvetlen összefüggés van a tanári fizetés szintje és az oktatás minősége között. A tanulmány szerint a fiatal tanárok fizetését az országos átlaghoz kell közelíteni, mert az motivált és modern módszereket használó pedagógusokat vonz a pályára.

„Az iskolákban oktató tanárok átlagéletkora jelenleg 47-48 év. Frissen diplomázott fiatalok és 70 év felettiek is vannak a pályán. És objektív okokból szakembereket fogunk veszíteni: az idősebbek elhagyják a katedrát, de nem jönnek a helyükre fiatalok”

– fogalmazott Babak.

