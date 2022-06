Várja a felvételizőket a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziuma

Idén is várja a jelentkezőket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma. Az intézményben a diákok anyanyelvükön tudnak érettségi bizonyítványt és szakmát igazoló diplomát is szerezni. Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma módosította a 2022-es felvételi eljárás rendjét az országban kialakult háborús helyzet miatt. Ennek megfelelően elkészült az intézmény módosított felvételi szabályzata is. A legfontosabb tudnivalókról Soós Katalint, a Szakgimnázium igazgatónőjét kérdeztük.

– Milyen szakokra hirdet felvételt idén a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziuma?

– A tavalyihoz hasonlóan öt szakra lehet jelentkezni: óvodapedagógia, szociális munka, alkalmazott matematika, számvitel és adóügy, valamint turizmus szakra.

– Kik jelentkezhetnek a Szakgimnáziumba?

– A Szakgimnáziumba egyaránt jelentkezhetnek a 9. és 10. osztályt valamint a 11. osztályt befejező diákok is. A középiskolai végzettséggel rendelkezők a második évfolyam megüresedett helyeire jelentkezhetnek, azaz az alkalmazott matematika és szociális munka szakokra.

– Mit kell tudni a felvételi vizsgákról? Milyen változások születtek e téren?

Nagyban megváltoztak a felvételi követelmények. Korábban mindig voltak felvételi vizsgák. Idén pedig a háborús helyzetre való tekintettel Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma olyan döntést hozott, hogy megkönnyíti és egyszerűsíti a felvételi eljárást. A mi intézményünk esetében ez a motivációs levél megírását jelenti. Tehát ahhoz, hogy a diák jelentkezzen hozzánk és részt vegyen a felvételi versenyben, elegendő a motivációs levél benyújtása ukrán és magyar nyelven.

– Milyen legyen egy jó motivációs levél?

– A motivációs levél elsődleges célja természetesen az, hogy meggyőzze a Felvételi Bizottságot, hogy az adott diák, a legjobb diák, és nekünk pont rá van szükségünk. Ha megnyitják intézményünk honlapját, megtalálják a motivációs levél követelményeit és elbírálásának kritériumait valamint mintalevelet a különböző szakokra.

A motivációs levél három részből áll. Az első részben a bemutatkozás történik. Itt persze nagyon fontos, hogy pontosságra törekedjünk. A második részben fel kell tüntetni, hogy milyen szakra/szakokra szeretne felvételizni a diák. Ezután következik a kiválasztott szak/szakok indoklása. Ezt követően történik a versenyeken, vetélkedőkön elért eredmények bemutatása. Majd az érdeklődési kör, szabadidős tevékenységek és a jövőre vonatkozó tervek vázolása. A harmadik rész a lezárás. A figyelem megköszönése, a megírás időpontja, aláírás teljes névvel, telefonszám és e-mail-cím.

Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a honlapra felöltött motivációs levél, minta útmutatásként szolgál a diákok részére. Ez nem egy kötelező minta, hanem csupán tájékoztató jellegű. Tehát mindenki kifejtheti gondolatait, meglátásait, illetve a jövőbeni terveit is. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenképp le kell írni a levélben, milyen szakra szeretne jelentkezni a diák elsődlegesen, majd a másodlagos, harmadlagos stb. szakokat is meg kell jelölni. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert akár mind az öt szakra is benyújthatják a jelentkezést, viszont minden szakra külön-külön motivációs levelet kell benyújtani.

– Hogyan lehet jelentkezni a Szakgimnáziumba?

– A jelentkezés is másképp történik, mint a korábbi években. Idén egy elektronikus kabinetet hoznak létre a jelentkezéskor. Az elektronikus kabinetek ukrán nyelven lesznek, mert az egységes rendszerben működik, ezért az intézmény biztosítja a jelentkezőknek a segítséget. Tehát aki úgy érzi, hogy szeretne igénybe venni a segítségünket, azokat nagy szeretettel várjuk iskolánkba a Beregszász, Oroszlán utca 30. szám alatt.

Fontos megjegyezni, hogy a jelentkezőknek már kész Word formátumú motivációs levéllel kell rendelkezniük, amelyet adathordozón keresztül kell magukkal hozniuk. Mindenkinek javaslom, hogy előre készítsék el a kért dolgokat.

– Milyen dokumentumok szükségesek a jelentkezéshez?

– A jelentkezéseket magukkal kell hozni, a már megszerzett végzettséget igazoló bizonyítványt és mellékleteket, a személyi igazolványt (születési anyakönyvi kivonat azok részéről, akik 2022. január 1. után töltötték be a 14. életévüket) és a hozzá tartozó lakcímigazolást, 4 db 3×4 cm-es színes okmányképet, valamint a motivációs levelet. Jelentkezéskor az okiratok eredeti példányát kell magukkal hozni!

– Mit kell tudni a jelentkezési időszakról és motivációs levelek elbírálásának időpontjairól?

– A jelentkezési időszak június 23-a és július 13-a között történik intézményünkben. Utána majd július 14-e és 21-e között kerül sor a motivációs levelek elbírálására.

Fontos kiemelni azt is, hogy amennyiben a diák az általa választott összes szakra bejutott, ki kell választania egyet, amelyre szeretne beiratkozni. Fontos, hogy ezt mielőbb megtegye, mert ezzel segíti elő a Felvételi Bizottság munkáját, illetve ezzel lehetőséget ad a többieknek is. Kiemelném, a felvételi akkor záródik le, amikor már mindenki beiratkozott. Ezt július 26. és 28. között kell megtennie a felvételizőnek.

– Milyen lehetőségeket kínál a diákoknak a Szakgimnázium?

– Amellett, hogy érettségire is felkészítjük a fiatalokat, mindenki meg tudja szerezni a kiválasztott szakmáját. Mindemellett az oktatás teljes mértékben ingyenes, sőt, a diákok havonta ösztöndíjban részesülnek. Ezen kívül egy csodálatos épületbe költöztünk, ahol új kollégium, új tantermek, új sportpályák várják a diákokat. Szabadidős tevékenységre is rengeteg lehetőség van a néptánctól kezdve egészen a sportolásig. Tehát nagyon sok mindent tudunk a diákjainknak biztosítani, és amint a helyzet engedi tanulmányi kirándulásokat is szervezünk majd. Továbbá fakultatív programokban vehetnek részt hallgatóink, szabadon választhatnak tantárgyakat érdeklődési körüknek megfelelően. Ezen kívül intézményünk kiváló ismerkedési lehetőség is, hisz ez az a hely, ahol több mint 300 diák tanul egyszerre, és Kárpátalja szinte minden településéről szerezhetnek ismerőst, barátot, egy jövőbeni kollégát. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség.

