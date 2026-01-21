Vége a téli szünetnek: január 26-án indul az iskolai oktatás a Beregszászi kistérségben

Az időjárási helyzet javulására és az energiaellátás stabilizálódására tekintettel döntés született a téli szünet lezárásáról a Beregszászi kistérségben.

A városi tanács tájékoztatása szerint az intézkedést az oktatási intézmények igazgatóival és a szülői tanácsokkal folytatott egyeztetések előzték meg, figyelembe véve az előre jelzett áramkimaradási ütemtervet.

Az iskolai oktatás január 26-án kezdődik meg jelenléti formában.

A tájékoztatásban kitértek arra is, hogy január 23-án a közvilágítás hálózatának működése is helyreáll az előírt ütemterv szerint, közép-európai idő szerint 16:30 és 23:00 óra között.

A hatóságok felhívják a lakosság figyelmét, hogy továbbra is figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat az esetleges változások miatt.

Kárpátalja.ma