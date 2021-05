A Debrecen és a Gyirmót feljutott, a Vasas marad az NB II-ben

A magyar labdarúgó NB II záró fordulójában eldőltek a nagy kérdések: a Debreceni VSC a Haladás legyőzésével (4:2) bajnokként jutott fel az élvonalba, míg a Gyirmót FC Győr gálázva lett első osztályú, miután Csertői Aurél együttese 4:0-ra kiütötte a Békéscsabát. A Vasas így hiába verte meg 3:0-ra a Győri ETO-t, a következő idényben is marad a másodosztályban, tehát nagyon sokba került az előző fordulóban Nyíregyházán elszenvedett vereségük. Vereséggel búcsúzott az NB II-től a Kaposvár és a Kazincbarcika, előbbi a Dorogtól, utóbbi a Szegedtől kapott ki.

Egy NB II-ben töltött szezon után jutott vissza az NB I-be a Huszti Szabolcs által irányított Debreceni VSC, míg a másik nagy esélyesnek, a Vasasnak ezúttal sem jött össze a feljutás, így a nagymúltú együttes még egy évet biztosan a másodosztályban tölthet. A nagydobronyi Hidi M Sándor a Győr elleni mérkőzésen 66 percet töltött a pályán, és sajnos jövőre is csupán a másodosztályban láthatjuk a tehetséges U21-es válogatott labdarúgót. Debrecenben közönségszórakoztató mérkőzésen nyert a DVSC a Haladás ellen, és egy év után bajnokként jutott vissza az első osztályba. A hajdúságiak csapatában ezúttal is pályán volt az együttes csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs, aki góllal járult hozzá a Loki győzelméhez. A DVSC csapatában szerepelt az izsnyétei Kusnyír Erik is, akivel ismét hattagú lesz a kárpátaljai különítmény (amely Takács Ronald csapata, a Budafok kiesésével ideiglenesen ötre csökkent). Kusnyír mellett a mezőkövesdi Vajda, a kisvárdai Hej, a ferencvárosi Haratyin, a kispesti Nagy, és a paksi Tamás képviselheti vidékünket a magyar NB I következő szezonjában. A második helyen meglepetésre a győri székhelyű Gyirmót FC jutott fel az OTP Bank Ligába, ahol történetük során egyszer fordultak meg eddig. A kiscsapat a 2016–2017-es szezonban szerepelt az NB I-ben, de akkor azonnal ki is esett. Négy év elteltével most újra sikerült feljutniuk, amit Csertői Aurél tanítványai leginkább annak köszönhetnek, hogy 2021-ben bajnoki mérkőzésen egyetlen csapat sem tudta legyőzni őket, és a 17 találkozón csupán 11 gólt kaptak.

A Vasas a következő szezonban olyan csapatokkal küzdhet meg a feljutásért, mint a friss kieső Diósgyőri VTK, és a Budafoki MTE, továbbá a komoly NB I-es múlttal rendelkező Győri ETO, a Nyíregyháza Spartacus, a Békéscsaba Előre, a Szombathelyi Haladás, a Pécsi MFC, vagy a BFC Siófok.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma