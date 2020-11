A Ferencváros 55 év után lesz a Juventus vendége

A Ferencváros a Vásárvárosok Kupája 1965-ös, jó emlékű fináléja óta először lesz a Juventus vendége, amikor a Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában Torinóban lép pályára kedden.

Az 55 évvel ezelőtti, 1-0-ra megnyert találkozót Fenyvesi Máté 74. percben szerzett gólja döntötte el, egyben a 31-szeres magyar bajnok egyetlen nemzetközi trófeáját eredményezte.

A mostani összecsapáson viszont óriási meglepetés lenne, ha vendéggyőzelemmel érne véget, még akkor is, ha a Juventus ezúttal több kulcsjátékosát kénytelen nélkülözni sérülés miatt. A hírek szerint a nyáron kinevezett vezetőedző, Andrea Pirlo ezúttal a védő Leonardo Bonucci és Giorgio Chiellini, valamint a szélső Aaron Ramsey játékára sem számíthat. Persze sztárokban így sem lesz hiány, ott lesz a védelem tengelyében Matthijs de Ligt, elöl pedig Alvaro Morata és az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo rohamozza majd Dibusz Dénes kapuját. A portugál világsztár ráadásul kezdi visszanyerni formáját koronavírusos megbetegedése után, a válogatott szünetet követően ő szerezte a Zebrák mindkét találatát a Cagliari ellen 2-0-ra megnyert szombati bajnokin.



A zöld-fehérek is győzelemmel melegítettek a torinói meccsre: a Budapest Honvéd otthonában 1-0-ra diadalmaskodtak, így idénybeli 19 tétmérkőzésükből csupán kétszer veszítettek: az FC Barcelona vendégeként és a Puskás Arénában a Juventustól kaptak ki a BL csoportkörében.



Szerhij Rebrov vezetőedző vélhetően a magyar válogatott védőjére, Botka Endrére nem számíthat, mivel koronavírusos személlyel érintkezett, így ő házi karanténban van. A játékosok pedig minden bizonnyal javítani szeretnének a három héttel ezelőtti teljesítményükön, mivel akkor úgy kaptak ki 4-1-re a Zebráktól, hogy a csapatra egyáltalán nem jellemző koncentrációs hibák jellemezték a játékot, elsősorban a védelmet, így jószerivel két gólt ajándékba kapott a Juventus.



A találkozó mindkét csapat számára fontos lesz, mivel a hazaiak sikerükkel szeretnének versenyben maradni a csoportelsőségért az eddig százszázalékos FC Barcelonával, míg a rosszabb gólkülönbségével sereghajtó magyar együttes egy esetleges bravúros pontszerzéssel megelőzhetné a harmadik helyen álló Dinamo Kijevet.



A legrangosabb európai kupasorozatban kilencszer döntős, ebből kétszer, 1985-ben és 1996-ban győztes Juventus története során az FTC-n kívül további négy alkalommal találkozott magyar riválissal: 1973-ban a BEK negyeddöntőjében a torinói 0-0 után idegenben szerzett gólokkal (2-2) búcsúztatta az Újpestet, 1979-ben a Kupagyőztesek Európa Kupája első fordulójában a Győri ETO-t ejtette ki 3-2-es összesítéssel (2-0, 1-2). A Ferencváros a Juventuson kívül kétszer mérte össze tudását olasz ellenféllel, 1966-ban a BEK negyeddöntőjében az Internazionaléval szemben maradt alul 5-1-es összesítéssel (0-4, 1-1), majd a VVK-ban 1967/68-as szezon elődöntőjében a Bolognát verte 5-4-es összesítéssel (3-2, 2-2).



A kedden 21 órakor kezdődő zárt kapus összecsapást, amelyen a német Daniel Siebert fújja majd a sípot, az M4 Sport élőben közvetíti.



A G csoport másik keddi találkozóján a Barcelona a Dinamo Kijev vendége lesz. A meccs esélyesei azzal együtt is a katalánok, hogy a spanyol bajnokságban csak bukdácsolnak, nyolc kör alatt mindössze 11 pontot gyűjtöttek, így jelenleg csupán a 12. helyen állnak a La Ligában, az ukránok viszont tíz forduló után vezetik hazájuk bajnokságát.

Forrás: mti.hu