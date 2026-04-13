2026. április 13-án Békéscsaba adott otthont az Országos Utánpótlás-edzőtovábbképzésnek, amelyet a Magyar Kézilabda Szövetség szervezett a kézilabda-utánpótlás színvonalának emelése és a szakmai tudás bővítése céljából. A rangos eseményt a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban rendezték meg, ahol az ország számos pontjáról érkező utánpótlásedzők vettek részt, valamint jelen volt Kárpátaljáról a „GENIUS” Kézilabda Tehetségpont három szakembere is: Kaszonyi Katalin, a Beregszászi 2. számú Kézilabda Tehetségpont edzője, Borgátó Szilvia, a Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont trénere, valamint Szilágyi Zoltán a Péterfalvi és a Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpontok sportoktatója. Részvételük nemcsak saját szakmai fejlődésüket szolgálta, hanem közvetlen hatással van a tehetségpontok fiatal sportolóinak felkészítésére is.

A rendezvény célja az volt, hogy a legkorszerűbb edzésmódszereket, valamint technikai és taktikai ismereteket közvetítse az edzők számára, különös tekintettel a 6–15 éves korosztály fejlesztésére.

A továbbképzés 8:00 órakor regisztrációval kezdődött, amelyet követően egymást váltották a gyakorlati bemutatók és a szakmai előadások. 9:00 és 9:45 között Tóth Kristóf tartott előadást a képességfejlesztésről, a szenzitív időszakok figyelembevételével, a 6–14 éves korosztályban, a Békéscsabai Előre NKSE bemutatócsapatának közreműködésével. Ezt követően, 9:45 és 10:45 között Jenei Tamás vezetésével került sor a védekező alapmozgásokat előkészítő játékok bemutatására a 8–11 éves korosztály számára, a Hajdúnánás SK részvételével.

A délelőtti program 11:00 és 12:00 között Kovács Attila előadásával folytatódott, amelyben az alaptechnikai elemek hibajavításának módszertanát és a rávezető gyakorlatokat ismertette – különös tekintettel a támadójátékra, az indulócselekre labda nélkül és labdával – a 12–15 éves korosztályban, a Pick Szeged csapatának bevonásával. 12:00 és 13:00 között Jámbor Viktor tartott bemutatót a nyitott védekezés oktatásának elméleti és gyakorlati kérdéseiről, szintén a 12–15 éves korosztályra fókuszálva, a Békéscsabai Belvárosi DSK közreműködésével.

A 13:00 órakor kezdődő ebédszünetet követően a délutáni program további szakmai témákkal folytatódott. 14:00 és 15:00 között Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda SE szakembere az edző–sportoló–szülő kapcsolat és kommunikáció kérdéskörét elemezte a 12–15 éves korosztály vonatkozásában. A program zárásaként 15:00 és 16:00 között Jámbor Viktor, a Magyar Kézilabda Szövetség képviseletében ismertette az edzések felépítésének alapelveit és a periodizáció lehetséges modelljeit az U12–U14-es korosztályban, különös tekintettel a kétheti versenyrendszer sajátosságaira.

A gyakorlati és elméleti előadások során a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy a sportág elismert szakembereitől tanuljanak, valamint tapasztalatot cseréljenek egymással.

A „GENIUS” Tehetségpont edzőinek jelenléte jól tükrözi, hogy a határon túli magyar utánpótlás-nevelés elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés iránt. Az itt megszerzett ismereteket a résztvevők saját közösségeikben hasznosítják, hozzájárulva a jövő kézilabdázó nemzedékének eredményes felkészítéséhez.

Az esemény újabb példája annak, hogy a sport képes hidakat építeni és közösségeket erősíteni – legyen szó szakemberek együttműködéséről vagy fiatal sportolók tehetséggondozásáról.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány