A magyar válogatott szereplése a labdarúgó Európa-bajnokságokon

Az 1960 óta négyévente megrendezett labdarúgó Európa-tornán hazánk három alkalommal vett eddig részt: az 1964-ben még Európai Nemzetek Kupája nevet viselő bajnokságon a harmadik helyet szerezte meg a magyar válogatott, 1972-ben a negyediket, majd 2016-ban az utóbbi évtizedek egyik legjobb teljesítményét nyújtva nem csupán továbbjutott a csoportkörből, de a világklasszis portugál válogatott ellen elért 3-3-as döntetlennel is büszkélkedhetett. Végül a nyolcaddöntőben Belgium csapata vetett véget a parádés sorozatnak, idén azonban – egy évi halasztás után – újra szurkolhatunk a magyar csapatnak az Európa-bajnokságon.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) által rendezett legfontosabb eseményen eredetileg az – egyenes kieséses selejtezők után megmaradó – legjobb négy csapat vett csak részt, Magyarország első két szereplésére ebben a formában került sor.

Az 1964-es, Spanyolországban megrendezett tornán először a házigazdával került szembe a Baróti Lajos szövetségi kapitány által irányított válogatott, többek közt a későbbi aranylabdás Albert Flóriánnal, Bene Ferenc csapatkapitánnyal és Mészöly Kálmánnal a keretben.

A madridi Santiago Bernabéu Stadionban elszenvedett 2:1-es vereséget követően a harmadik helyért a barcelonai Camp Nouban Dániával mérkőzött meg a magyar csapat, amely itt 3:1-es győzelmet aratott, a legelső EB-szerepléséről tehát bronzéremmel tért haza a válogatott.

1972-ben immár Illovszky Rudolf szövetségi kapitánnyal érkezett a Belgiumban megtartott tornára a magyar válogatott, ám a csapatkapitányi karszalagot ugyancsak Bene Ferenc viselte. A brüsszeli Émile Versé Stadionban a Szovjetunióval szembeni 1:0-s vereséget követően a Liège-i Maurice Dufrasne Stadionban a házigazdával mérkőzött meg a magyar csapat a harmadik helyért, ám itt is alulmaradt, Kű Lajos gólja volt az egyetlen, amelyet ezen a bajnokságon sikerült szerezni.

Habár 1980-tól nyolc, majd 1996-tól 16 nemzeti válogatott játszott magán a tornán, egészen 2016-ig, és a bajnokság 24 csapatosra bővítéséig kellett várnia Magyarországnak ahhoz, hogy újra szerepelhessen az európai tornán.

Az F csoportba sorsolt válogatottnak a szomszédos Ausztriával, az Európa-bajnokságon ekkor debütáló Izlanddal, valamint a veszedelmes Portugáliával kellett megküzdenie, amit a közönség – és a világ – meglepetésére parádésan abszolvált: az osztrák csapat 2:0-ra történt legyőzése után Izlanddal 1:1-es, majd a világ élvonalában jegyzett Portugáliával szemben 3:3-as döntetlent játszott a német Bernd Storck szövetségi kapitány és Dzsudzsák Balázs csapatkapitány vezette gárda.

Habár az ország valóságos futball-lázban égett a szinte hihetetlen szereplés okán, az álom (és az éjjel) hamarosan véget ért: a belga válogatottal szemben már nem sikerült a magyaroknak gólt szerezniük, miközben az ellenfél négy játékosa is a magyar kapuba talált egy-egy alkalommal. Mindazonáltal a magyar válogatott teljesítménye a megelőző évek színvonalát messze túlszárnyalta, ami reményt adott a szurkolóknak a jövőre nézve is.

2020-ban a koronavírus-világjárvány okán az UEFA azt az addig példa nélküli döntést hozta meg, hogy elhalasztja egy évvel az Európa-bajnokság megtartását. A továbbra is Euro 2020 nevet viselő torna annyiban szintén rendhagyó, hogy a mérkőzéseket kontinens-szerte rendezik 11 városban, ami különleges összeurópai hangulatot kölcsönöz a tornának. Külön öröm a futballkedvelő magyar közönség számára, hogy a 11 város közt ott van Budapest is, így a magyar csapat a negyedik Európa-bajnokságán az új Puskás Arénában mutatkozhat be ma este Portugália ellen.

Forrás: multkor.hu