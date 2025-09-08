A második fordulóban Azerbajdzsán fogadja Ukrajnát

A 2026-os világbajnokság selejtezőjének nyitómeccse után, amelyen Ukrajna kikapott Franciaországtól, a nemzeti csapat megkezdte célzott felkészülését a szeptemberi sorozat második mérkőzésére – Azerbajdzsán ellen.

Az Ukrán Labdarúgó-szövetség (UAF) tájékoztatása szerint a mérkőzést szeptember 9-én közép-európai idő szerint 18:00 órakor rendezik a Tofik Bakhramov Köztársasági Stadionban.

A keretben a kapusok között szerepel Buscsan, Trubin és Riznik; a védelemben Zabarnyj, Szvatok, Bondar, Matvijenko, Konoplja, Mihajko, Dubincsak és Mihajlicsenko; a középpályán Zincsenko, Jarmoljuk, Kaljuzsnij, Saparenko, Volosin, Ocserecko, Bondarenko, Huculjak, Nazarenko, Szudakov és Zubkov; a támadósorban Dovbik és Vanat.

A mérkőzést görög játékvezetői brigád vezeti.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football